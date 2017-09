Na Roblek bom odšel ... In v naj planinski koči leta 2017 postal

14. september 2017 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Roblekov dom na Begunjščici, ki v dolino zre z višine 1657 metrov, je bil v letošnji poletni akciji Planinske zveze Slovenije (PZS) okronan za najbolj priljubljeno planinsko kočo.

V akciji Naj planinska koča 2017 je sodelovalo 72 od skupno 181 planinskih koč, zavetišč in bivakov, ki imajo bodisi certifikat okolju in/ali družinam prijazna planinska koča bodisi vgrajeno čistilno napravo.

Z glasovi za posamezne koče so planinci po navedbah PZS-ja pokazali, da cenijo trud oskrbnikov planinskih koč za dobro počutje in toplo zavetje.

Glasovalci so letos v dveh krogih glasovanj oddali skupno več kot 70.000 glasov, za zmagovalca pa okronali Roblekov dom na Begunjščici in s tem razveselili oskrbnika Zdenko in Roka Podpečana. Lovorika za naj planinsko kočo tako tudi tokrat ostaja v rokah Planinskega društva Radovljica kot upravljavca koč. Lani in leta 2014 je namreč zmagal Valvasorjev dom pod Stolom (1181 metrov), leta 2013 pa koča na Dobrči. Leta 2015 je bil za najboljšega izbran planinski dom na Kumu.

Do koče se je treba malo potruditi

"Roblekov dom je resnično prva koča v celotnem izboru, ki ni dosegljiva po cesti, in do njega se je treba malo potruditi. Da smo kot planinsko društvo že trikrat prišli na vrh z našimi kočami, je res presenečenje, hkrati pa veliko priznanje, da tako oskrbniki kot društvo dobro skrbimo za našo planinsko dediščino in ugled," je dejal predsednik društva Valentin Rezar.

Roblekov dom stoji na razgledni rami zahodnega grebena Begunjščice. Do priljubljene koče v Karavankah, ki bo do konca septembra odprta vsak dan, preostanek leta pa gostoljubno sprejme planince ob koncu tedna, vodijo številne poti. Najlažja in najkrajša, primerna tudi za obisk pozimi, je pot iz Drage nad Begunjami, poleti pa se marsikdo odloči za krožno z Ljubelja prek Prevale čez Bornove tunele do Robleka, nato pa na Zelenico in nazaj na Ljubelj, ki jo je mogoče podaljšati še na Macesnovec ter do koče pri izviru Završnice in Zelenice.

Vrstni red finalistov za naj planinsko kočo 2017

1. Roblekov dom na Begunjščici (PD Radovljica)

2. Planinski dom na Kumu (PD Kum Trbovlje)

3. Zavetišče na Planini (PD Vrhnika)

4. Krekova koča na Ratitovcu (PD za Selško dolino Železniki)

5. Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (PD Krka Novo mesto)

6. Dom na Kofcah (PD Tržič)

7. Planinski dom na Kalu (PD Hrastnik)

8. Planinski dom v Gorah (PD Dol pri Hrastniku)

9. Koča pri Jelenovem studencu (PD Kočevje)

10. Planinski dom na Uštah - Žerenku (PD Moravče)

T. H.