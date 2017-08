Na tržaškem letališču si manejo roke - vse več potnikov, destinacij in dobička

Rekordno število potnikov

11. avgust 2017 ob 11:24

Trst - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na tržaškem letališču Ronke, ki ga za pot v svet uporablja tudi vse več Slovencev, število potnikov presega še tako dobra pričakovanja. Prihajo tudi nove destinacije.

Pospešeno gradijo nova parkirišča ter avtobusno in železniško postajo, na kateri naj bi se že sredi prihodnjega leta ustavljali tudi vlaki na progi med Ljubljano in Benetkami.

Edino letališče v obmejni Furlaniji - Julijski krajini in prvo med dvanajsterico sorodne velikosti v Italiji, je sanirano, zdravo in uspešno javno podjetje.

"Ustvarja dobiček, višji od pričakovanega in celo višji od zastavljenega v gospodarskem načrtu, ki smo ga sprejeli pred letom in pol," je povedala predsednica deželne vlade Debora Serracchiani.

Prejšnji mesec so imeli v Ronkah rekordnih 25 odstotkov več potnikov kot julija lani. Sicer pa so jih letos našteli že 450.000, med katerimi je bilo 13 odstotkov Slovencev. "Računamo, da bomo do konca leta prepeljali več kot 800.000 ljudi, to bo od devet- do desetoodstotna rast," pravi predsednik letališča Antonio Marano.

Kmalu tudi v Genovo in Reykjavik

Gradbena dela v vrednosti 38 milijonov evrov, od tega 24 lastnih, bodo končana do prihodnjega marca. Dovolj zgodaj do prihoda prvih vlakov iz Slovenije, na progi Ljubljana—Trst—Benetke, s postankom na letališču.

"Novica nas je prijetno presenetila. Ronke ne bodo le deželno, temveč letališče za potrebe širše regije," dodaja Marano.

V kratkem naj bi poiskali tudi gospodarskega partnerja, kar pa ne pomeni privatizacije letališča. "Ne potrebujemo finančnih virov in denarja, ne potrebujemo bank. Potrebujemo le močno upravo, ki bo zagotavljala rast," je prepričana Serracchianijeva.

V Ronkah tedensko pristane in vzleti 100 letal, 11 družb zagotavlja polete do 17 destinacij. Jesenska novost bo povezava z Genovo, prihodnje leto z Reykjavikom na Islandiji, prizadevajo pa si tudi za Frankfurt.

T. H., Mirjam Muženič/Radio Slovenija