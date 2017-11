Najlepša javna stranišča na Bledu, straniščna metlica Mariboru in Vrhniki

Ocenjevanje javnih stranišč v Sloveniji

18. november 2017 ob 09:34

Akcija Naj javno stranišče je končana, letos pa je Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen za najlepša in najbolj urejena razglasilo javna stranišča v občini Bled.

Letos so bila najlepše urejena javna stranišča v občini Bled, v kategoriji bencinskih servisov pa so v Rogaški Slatini najbolje ocenili stranišče na počivališču Petrol Starine ob dolenjski avtocesti proti Hrvaški.

Člani komisije društva so prevozili več kot 4.500 kilometrov ter pregledali in ocenili več kot 130 lokacij javnih stranišč po vsej Sloveniji. Ocenjevali so v 75 občinah in na 54 bencinskih servisih ob avtocestah v Sloveniji.

Priznanje naj javno stranišče za 2017 v kategoriji občin je blejska občina prejela z doseženo oceno 4,74 točke od petih, bencinski servis Petrol Starine pa je dosegel 4,21 točke.

Najslabše na Šentilju

Straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča sta letos dobili mariborska in vrhniška občina, saj sta zbrali le 3,24 točke, med bencinskimi servisi pa so najslabše ocenili Petrol Šentilj, ki je dosegel 2,60 točke.

Komisija se je pri ocenjevanju osredotočila na dostopnost, urejenost, označenost dostopa, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material.

Javna stranišča ima od skupno 75 obiskanih 36 občin, je zapisala predsednica ocenjevalne komisije Petra Leskovšek Lasetzky. Občine Kranjska Gora, Laško in Sevnica jih prej niso imele in so jih zgradile letos, Ljubljana pa ima eno lokacijo manj kot v preteklih letih.

Pri drugih občinah sprememb ni bilo. Občinam, ki javnih stranišč nimajo, so za spodbudo pri gradnji podelili zidak in jim svetovali, naj jih uredijo.

