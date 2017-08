Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Neveste čakajo v vrsti, medtem ko ženin prihaja iz mobilnih stranišč na prostoru za množične poroke v New Delhiju. Foto: Reuters Neprofitna organizacija Sulabh International je v sklopu kampanje "Stranišče v vsako hišo" v indijske vasi namestilo 640 nizkocenovnih sanitarnih prostorov. Foto: EPA Stranišče v vasi Gorba. Zaradi osebnega dostojanstva so ženske potrebe prisiljene opravljati ponoči. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Indijki odobrili ločitev, ker v hiši ni bilo stranišča

70 odstotkov indijskih gospodinjstev nima stranišč

20. avgust 2017 ob 18:50

Jaipur,New Delhi - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Indijsko družinsko sodišče v zvezni državi Radžastan je ženski odobrilo prošnjo za ločitev, ker v lastni hiši ni imela stranišča. Ker ji mož stranišča ni želel narediti, je morala malo in veliko potrebo opravljati na prostem.

Ženska v dvajsetih letih se je na sodišče že leta 2015 pritožila, ker možu v petih letih zakona ni uspelo zgraditi stranišča, kar je označila za krutost. Indijsko sodišče zahtevo za ločitev odobri le v primeru krutosti, nasilja ali neupravičenih finančnih zahtev. Odvetnica ženske je dejala, da je sodišče prošnji ugodilo, saj je opravljanje potreb na prostem označilo za obliko mučenja, poroča BBC.



Sodnica Rajendra Kumar Šarma je dejala, da ženske v vaseh velikokrat trpijo hude fizične bolečine, saj čakajo na noč, da lahko na prostem opravijo potrebo. "Denar zapravljamo za nakup tobaka, alkohola in mobilnih telefonov, vendar nismo sposobni zgraditi stranišč, da bi zaščitili dostojanstvo svojih družin," je dejala za časopis Times of India.

Ne gre za prvi tovrstni primer v Indiji. Lani je Indijka odpovedala poroko, ker njen mož ni želel zgraditi stranišča, junija letos pa se v hišo ni želela vrniti, dokler stranišče ne bo zgrajeno.

Anita Narra opogumila celotno vas

Primer Anite Narre sega v leto 2012, ko je le nekaj dni po poroki protestno zapustila hišo svojega moža v zvezni državi Madja Pradeš v osrednji Indiji, saj v hiši ni bilo stranišča, je poročala Mladina. Lokalne oblasti so prebivalcem vasi že ponudile brezplačno opremljanje hiš s stranišči, a so vaščani ponudbo zavrnili, saj so menili, da je imeti sanitarije v bivalnih prostorih umazano. Narrejeva je s svojim zgledom opogumila druga mlada dekleta, da so storila podobno in celo spremenila miselnost lokalnih oblasti, ki so v naslednjih letih več bivališč opremile s stranišči.

Blišč in beda New Delhija

Vendar pomanjkanje stranišč ni samo težaava podeželja, temveč tudi mest. V barakarskih naseljih New Delhija večina prebivalcev najpogosteje svoje potrebe opravlja na železnici, poroča CNN. "Indijske železnice so največje odprto stranišče na svetu," je leta 2012 dejal takratni minister za podeželski razvoj Jairam Ramesh. CNN je poročal o zgodbi 24-letne Kalaiselvi, ki se je s podeželja v mesto preselila prav zaradi potrebe po dostojnem stranišču, vendar je bila presenečena, da je v mestu še huje.

24-letnica živi v barakarskem naselju s 3.000 prebivalci, takoj zraven hotela s petimi zvezdicami. Po njenih besedah so enosobne barake polne naprav, kot so satelitske televizije, hladilniki in klimatske naprave, vendar niti ena izmed barak nima stranišča. Tako mora dekle, tako kot drugi prebivalci, s plastenko vode v roki na opravljanje potrebe na železnico pred sončnim vzhodom ob štirih zjutraj, naslednjič pa gre "na stranišče" po sedmi ali osmi uri zvečer, ko sonce zaide.

600 milijonov ljudi opravlja potrebo na prostem

Po podatkih Sklada Združenih narodov za otroke približno 600 milijonov ljudi v Indiji opravlja potrebo na prostem. Približno 70 odstotkov gospodinjstev nima stranišč. Več kot 76 milijonov Indijcev nima dostopa do pitne vode, kar povzroča smrt 68.000 otrok letno zaradi diareje.

Indijski premier Narendra Modi je ob nastopu mandata obljubil, da bo do leta 2019 vsaka hiša v Indiji imela stranišče. Od začetka programa leta 2014 je bilo zgrajenih 20 milijonov stranišč, vendar ni podatka, kolikšen del obljube je s tem bil dosežen.

Stranišče: Ljubezenska zgodba

Indijski filmski studio Bollywood, sicer znan po romantičnih komedijah z obilo pesmi in plesa, naj bi se letos z resnejšim filmom lotil sanitarne problematike v Indiji. Film "Toilet: A Love Story" (Stranišče: Ljubezenska zgodba) naj bi začeli predvajati avgusta.

J. R.