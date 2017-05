Obamova popredsedniška turneja: golf in slovensko vino v Toskani

Sproščeni dnevi nekdanjega predsednika

24. maj 2017 ob 20:54

Siena - MMC RTV SLO

Zdaj že nekdanji prvi par ZDA, Barack in Michelle Obama, več kot očitno uživata v dolgem dopustu po januarskem odhodu iz Bele hiše. Kajtanju na Deviških otokih z Richardom Bransonom in križarjenju z Oprah in Tomom Hanksom na Tahitiju zdaj sledi še italijanska "dolce vita" v Toskani.

Zakonca Obama oddih preživljata na posestvu nekdanjega ameriškega veleposlanika v Italiji Johna Phillipsa, v kraju Borgo Finocchietto pri Sieni, kjer je Phillips obnovil celotno 800 let staro vasico, ki je zdaj luksuzna rezidenca, v kateri vas bo prenočitev stala 15.000 dolarjev.

Na predvečer prihoda Obamovih so tamkajšnje oblasti izdale prepoved lova na divjad v radiju petih kilometrov od posestva, prepoved pa je bila veljala do danes, ko se zakonca Obama z zasebnim letalom, v spremstvu šestih lovcev, vračata domov.

Kolesarjenje v družbi varnostnikov

Čeprav je 55-letni politik Belo hišo zapustil 20. januarja, ko se je vanjo vselil njegov naslednik Donald Trump, pa ob njegovih obiskih še vedno veljajo najstrožji varnostni ukrepi, nekdanjega predsednika pa vseskozi spremljajo telesni stražarji. Ti so bili z njim tako tudi med kolesarjenjem po slikovitem toskanskem podeželju in med igranjem golfa na elitnem igrišču Castiglion del Bosco, ki ga je med Obamovim obiskom stražila italijanska policija in karabinjerji.

Michelle se je medtem, prav tako v družbi varnostnikov, ležerno sprehajala po približno 100 kilometrov oddaljenem srednjeveškem mestecu Montalcino.



Vinska degustacija, vredna kralja

In če je za Trumpa znano, da ne pije, sta Obamova vedno cenila žlahtno kapljico. Zato jima je Phillips v svoji rezidenci organiziral tudi prav posebno vinsko degustacijo, za katero je vinski strokovnjak Filippo Bartolotta izbral devet italijanskih vin, vrednih predsednika. Med njimi je bilo tudi eno "slovensko" - pogojno rečeno.

Gre namreč za rebulo 2008 Joška Gravnerja, staroste biodinamičnih vin z Oslavja, na italijanski strani Brd, s katerim smo intervju pred kratkim objavili tudi na naših straneh. Gravnerjevo vino je sicer označeno kot italijansko, a Gravner sam je vsekakor zaveden Slovenec.

Biodinamična ikona - in zaveden Slovenec

Macerirano vino jantarne barve prideluje po strogih biodinamičnih načelih, sveta številka je zanj biodinamična sedmica, pri delu pa uporablja gruzijske amfore. Grozdje gre tako naravnost v zakopane amfore, brez dodatkov. 5-6 mesecev leži na kožicah, nato ga stisnejo, ulijejo nazaj v amfore in pustijo v njih še tri mesece. Nato prelijejo v hrastove sode, kjer vino odleži še šest let.

Cena steklenice je 50 evrov, vino pa so Obamovima postregli med večerjo, ki jo je posebej zanju kuhal Massimo Bottura, najboljši evropski kuhar, lastnik druge najboljše restavracije na svetu na seznamu 50 Best, Osterie Francescane v Modeni.

Poleg Gravnerja so Obamovima postregli še Capraiev Sagrantino di Montefalco 2010, Cecchijev Coevo 2010, Tascante Buonora 2015, Sassicaio 2009, Chianti Castello di Ama 2008, penino Giulio Ferrari Riserva del fondatore 2005, Apolloniev Rosé 18 Fanali 2014, Barolo Oddero 1961 in Brunello Col D'Orcia 1964, pri čemer izbira ni bila naključna, saj gre za letnici rojstva nekdanjega predsednika in prve dame ZDA, navaja italijanska spletna stran Wine News.

