Od napovedanih enajstih na mariborskem letališču le ena redna linija

Na liniji Maribor-München-Antwerpen v 15 dneh 160 potnikov

6. marec 2018 ob 09:00

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Belgijska letalska družba VLM Airlines je pred tremi tedni iz Maribora prvič prepeljala potnike v Antwerpen v Belgijo, s postankom v Münchnu. A podatkov o tem, koliko potnikov so že prepeljali na tej redni progi, v letalski družbi ne razkrivajo, precej težav naj bi imeli s poleti iz Münchna v Maribor.

Kljub temu namerava družba leteti na liniji Maribor-München-Antwerpen vsak delovnik do konca oktobra.

Letalska povezava je še v povojih, pred njeno uvedbo oglaševanja ni bilo, o razvoju pravi direktor Aerodroma Maribor Boris Bobek, ki je dejal, da potnike na tej povezavi lahko štejejo na prste nekaj rok. "Ampak sem zadovoljen, da se linija nadaljuje," je dodal.

Pri družbi VLM števila potnikov ne razkrivajo. Po naših informacijah pa je v 15 dneh prek mariborskega letališča potovalo okoli 160 potnikov. Pred vrati je poletna sezona, a novih prog ali čarterjev ni. "Za zdaj še ne morem potrditi kakšnih terminov in destinacij. Absolutno pa smo v dogovorih z VLM-jem za linije do hrvaške obale in tudi s turističnimi agencijami," je dejal Bobek.

A če na mariborskem letališču ne bo stacioniranega letala, bo poletna sezona za VLM težek zalogaj. V družbi SHS, pod katero spadata tako VLM kot Aerodrom, stavijo na podaljšanje letališke steze in uresničitev velikopoteznih načrtov s kitajskim kapitalom.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je nedavno dejal, da si osebno kot minister želi, da se na tem letališču "nekaj od tega, kar se najavlja, tudi naredi. Ni pa nas nihče s temi načrti seznanil."

Konkretne so za zdaj le lanske številke: potnikov je bilo dobrih 6.000, od napovedanih enajstih pa se iz Maribora leti le na eni redni progi.

VIDEO Kaj se dogaja z leti Maribor-München?

A. P. J., Janez Krušič Sterguljc