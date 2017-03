Po treh letih zraslo novo, moderno zagrebško letališče

Letališče poimenovali po prvem hrvaškem predsedniku

21. marec 2017 ob 19:33

Zagreb - MMC RTV SLO

Na 65 tisočih kvadratnih metrih površine je po dobrih treh letih zraslo novo zagrebško letališče. Stavba ima posebno valovito streho, v katero je vgrajenih kar 26 tisoč železnih palic.

Novi letališki terminal, ki je delo dveh hrvaških arhitektov, bo nosil ime prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana. Naložba, vredna kar 313 milijonov evrov, je prišla iz francoskega konzorcija ZAIC, ki je dobil 30-letno koncesijo za zagrebško letališče. Pričakujejo, da bodo z novim letališčem še povečali število potnikov.

Stavba bo imela 30 prijavnih okenc, devet prehodov za varnostni pregled in osem letaliških mostov – dva za domač in šest za mednarodni promet. Bistveno so povečali tudi sortirnico za prtljago, ki jo bodo potniki v Zagrebu odslej prevzemali s treh tekočih trakov.

"Nov sistem razoporejevanja je opremljen za tri milijone in pol potnikov, lahko pa ga povečamo za celo osem milijonov potnikov," je pojasnil pomočnik tehničnega direktorja letališča Frano Mikulić in še dodal, da ima novo letališče dve najmodernejši napravi za pregled vsebine prtljage, vredni dva milijona evrov.

Zagrebško letališče je lani gostilo 2,8 milijona potnikov, z novim terminalom pa jih sprva pričakujejo kar pet milijonov. Ob tem se je francoski koncesionar v pogodbi, sklenjeni leta 2012, zavezal, da bo v primeru še večjega števila potnikov dodatno nadgradil letališki terminal.

Letališče Franje Tuđmana ima 1.100 parkirnih mest, za dostop pa so zgradili novo, vzhodno obvoznico, tako da dostop ne bo več potekal prek Velike Gorice kot doslej. Stari terminal bodo uporabljali za nekatere domače lete ter za tovorni promet.

Tanja Borčić Bernard, Radio Slovenija