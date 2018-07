Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Čeprav je Kolosej danes zaradi potresov in tatov kamnov precej porušen, je že dolgo simbol Rimskega imperija in eden najveličastnejših ohranjenih primerov rimske arhitekture. Je med najpriljubljenejšimi turističnimi znamenitostmi sodobnega Rima. Foto: Reuters Tudi Firence so zelo priljubljeno italijansko turistično središče. Foto: Reuters

Poletna gneča v zgodovinskem (in zanemarjenem) Rimu

V Italiji to poletje pričakujejo skoraj 25 milijonov tujih turistov

21. julij 2018 ob 12:16

Rim - MMC RTV SLO, Radio Prvi

Rim tudi letos pozdravlja poletne obiskovalce z vročino, prometnim kaosom, avtobusi, v katerih pogosto ni klime, in obilico nesnage celo po nekaterih predelih mestnega središča. Toda mesto z edinstveno dediščino kljub temu vabi čedalje več obiskovalcev.

V Italiji to poletje pričakujejo skoraj 25 milijonov tujih turistov, ki bodo ustvarili 105 milijonov prenočitev. Skoraj polovica jih bo obiskala zgodovinska mesta, predvsem Rim.

Število prenočitev v večnem mestu se že nekaj let povečuje – letos računajo na 3-odstotno rast. 12 odstotkov mestnega gospodarstva temelji na turizmu, številni pa se pritožujejo nad zanemarjenostjo mesta.

"Rim je mesto papežev, cesarjev, renesanse in srednjega veka. Ne gre samo za eno mesto, ampak za več mest, položenih eno vrh drugega," meni Tommaso Tanzilli, direktor združenja rimskih hotelirjev Federlaberghi, ki trdi, da je rimska turistična sezona dolga 12 mesecev.

"Letos bomo imeli v mestu 18,5 milijona gostov, ki bodo ustvarili 43 milijonov prenočitev. V preostalih zakonitih namestitvah bo bivalo še dobrih 6 milijonov gostov – neprijavljeno pa naj bi v Rimu letos spalo še skoraj enkrat toliko ljudi," še dodaja Tanzilli, ki pravi, da ga motijo tudi visoke turistične takse, ki v hotelih s petimi zvezdicami znašajo kar 7 evrov.

"Pri tako visokih turističnih taksah bi pričakovali, da bo mesto urejeno in čisto. A v zadnjih letih na žalost ugotavljamo, da v Rimu ni tako," še pravi direktor hotelirskega združenja, ki upa, da bo mestna oblast poskrbela za nujne infrastrukturne izboljšave, zlasti v javnem prometu – in to še pred največjim svetovnim tekmovanjem v golfu Ryder Cup leta 2022 in novim svetim letom leta 2025.

K. Ši., Janko Petrovec, Radio Slovenija