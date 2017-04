Prijetno in poučno: tematski konci tedna ob Cerkniškem jezeru

Turističnoinformacijski center bo prestavljen na lojtrni voz

30. april 2017 ob 07:51

Cerknica - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Notranjski regijski park že tretjo sezono zapored prireja tematske nedelje ob Cerkniškem jezeru. Nekatere bodo bolj naravoslovno obarvane, spet druge pa namenjene družinam.

Ob koncih tedna bo turističnoinformacijski center prestavljen na lojtrni voz ob parkirišču na obrobju vasi Dolenje Jezero. Tam bodo obiskovalci ob lepem vremenu vsako soboto in nedeljo do konca septembra med 9. in 17. uro lahko dobili informacije, letake in spominke ter na vodenih potepih po največjem presihajočem kraškem jezeru na svetu izvedeli marsikaj novega.

Zelo pester spekter dejavnosti

Na prvo tematsko nedeljo se bodo obiskovalci ob 10.00 na lojtrnem vozu s konjsko vprego lahko popeljali ob Cerkniškem jezeru, ki ga je zadnje deževje močno napolnilo. Spored dejavnosti bo vse do konca septembra zelo pester, saj bo, kot pravi Miha Jernejčič iz Notranjskega regijskega parka, v najrazličnejših dejavnostih sodelovalo "mnogo turističnih vodnikov in najrazličnejših društev".

"Deluje Križna jama, ki je odprta vsako soboto in nedeljo, ogledati si bo mogoče tudi muzej Cerkniškega jezera. Delujejo tudi izposojevalci koles in kanujev - ob ustreznem vodostaju seveda. Sodelujejo tudi naši lokalni turistični vodniki, ki bodo poskrbeli, da obiskovalcem ne bo dolgčas," pojasnjuje.

Spoznavanje žive in nežive narave

Nekatere dejavnosti bodo pretežno naravoslovno obarvane: "Pogledali si bomo na primer uporabne rastline Notranjskega parka, pa opazovanje ptic imamo, ogled Rakovega Škocjana in tako naprej." Nekaj tematskih nedelj pa bodo posvetili predvsem družinam. "Otroci bodo lahko raziskovali živo in neživo naravo Cerkniškega jezera," še dodaja Miha Jernejčič.

Obiskovalci se bodo med drugim lahko sprehodili tudi po čebelarski učni poti ali preživeli dan z domačo ribiško družino, sicer pa se najbolj pestro dogajanje obeta v soboto in nedeljo, 27. in 28. maja, ko bo na koncu vasi Dolenje Jezero potekala dvodnevna prireditev Dan Notranjskega parka.

Marko Škrlj, Radio Slovenija