Prvomajski prazniki zadovoljili hotelirje v slovenski Istri

V Piranu največ Avstrijcev, v Kopru pa domačih turistov

6. maj 2018 ob 15:57

Koper - MMC RTV SLO, STA

Slovenska Istra je med prvomajskimi prazniki privabila veliko obiskovalcev, hoteli na Obali so bili pretekli konec tedna v Piranu 95-odstotno zasedeni, v Kopru pa je bila zasedenost nastanitvenih kapacitet okoli 80-odstotna.

V Piranu oz. Portorožu so v prazničnem obdobju prevladovali gostje iz Avstrije, Nemčije in Italije, povprečna doba bivanja je bila tri noči. Tujih gostov je bilo za 21 odstotkov več kot lani, domačih gostov pa za 10 odstotkov manj, so sporočili s Turističnega združenja Portorož.

Gledano v celoti so bili hoteli v piranski občini ob prazničnem koncu tedna do 1. maja povprečno 95-odstotno zasedeni, dobro zasedenost so imeli tudi v mladinskih hotelih in kampih. Kot ugotavljajo v turističnem združenju, je bil vzrok za to tudi lepo vreme z visokimi temperaturami.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta so imeli v hotelih občine Piran sicer 271.800 prenočitev, kar je za štiri odstotke manj v primerjavi z lani. Po ocenah lokalnega turističnega združenja je to vendarle dober rezultat, saj so v prvem delu leta potekale večje naložbe nekaterih hotelskih hiš, kar je vplivalo na razpoložljivost hotelskih kapacitet. Prenovljeni Grand Hotel Bernardin je tako znova odprl svoja vrata 12. aprila, Art Hotel Tartini pa 27. aprila.

V Kopru so med gosti prevladovali domači turisti

Tudi v Kopru so s prazničnim izkupičkom zadovoljni, saj so bile nastanitvene kapacitete v občini med prvomajskimi prazniki v povprečju zasedene okoli 80-odstotno, so pojasnili v Turistični organizaciji Koper.

Med gosti so prevladovali domači turisti. Po podatkih turistične organizacije je bilo teh 50 odstotkov, med tujimi gosti pa je bilo največ Italijanov in Avstrijcev. Zasedenost namestitvenih kapacitet je sicer primerljiva z lanskim letom.

Kot so še spomnili, obiska Kopra že prihodnjo soboto, 12. maja, ne gre zamuditi, saj bodo ponudbo Mestne občine Koper obiskovalcem predstavile krajevne skupnosti, turistična in kulturna društva ter turistični ponudniki v okviru prireditve Koper na dlani.

Sa. J.