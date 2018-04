V Piranu z majem dražja vožnja z avtobusom

Cene so bile nespremenjene od maja 2012

22. april 2018 ob 13:10

Piran - MMC RTV SLO, STA

Piranski občinski svet je na marčni seji dvignil cene avtobusnega prometa. Cene vozovnic mestnega in primestnega avtobusnega prometa se sicer niso spreminjale že od maja 2012, so spomnili na piranski občini.

Cena mesečne vozovnice v mestnem in primestnem prometu, za katero je zdaj treba odšteti sedem evrov, bo po novem znašala devet evrov, cena za nakup vozovnice v predprodaji pa se bo z 0,60 dvignila na 0,70 evra. Nove cene bodo začele veljati 1. maja.

Strokovne službe občine so pred predlogom za spremembo cen preverile cene avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu v primerljivih občinah, in sicer v Kopru in Novem mestu, ki imata istega koncesionarja. Cene mesečnih vozovnic v Kopru znašajo deset evrov, cena vozovnice v predprodaji pa 0,80 evra. Cene mesečnih vozovnic v Novem mestu znašajo devet evrov, v predprodaji pa 0,60 evra, so še navedli na piranski občini.

G. K.