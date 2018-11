Stolp Vinarium je vse leto središče pestrega dogajanja, saj so pred kratkim gostili postojanko v sklopu mednarodnega relija električnih vozil, razglasitev naj kopališča Radia SI, v poletnem času je bil prizorišče festivala ljubiteljske kulture z nastopi društev. Foto: MMC RTV SLO Stjepan Križnik (na levi) z županom občine Lendava. Foto: Mediaspeed.net VIDEO Tristotisoči Vinarium obi... Dodaj v

Razgledni stolp Vinarium gostil že 300 tisoč obiskovalcev

Ob veseli priložnosti so pripravili manjšo slovesnost

3. november 2018 ob 16:59

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Lendavski razgledni stolp Vinarium je septembra praznoval tretjo obletnico delovanja, danes pa se je nanj povzpel že tristotisoči obiskovalec.

Kot so sporočili iz Občine Lendava, je jubilejni obiskovalec Stjepan Križnik, ki je najvišji razgledni stolp v Sloveniji obiskal v okviru sindikalnega izleta Steklarne Rogaška.

"Ponosen sem, da stolp vsako leto obišče okoli 100.000 ljudi. Ob koncu tretjega leta delovanja smo se torej zelo razveselili že 300.000. jubilejnega obiskovalca in trudili se bomo, da ohranimo tak ritem še naprej," je ob tej priložnosti dejal predsednik Turistične zveze Lendava Janez Somi.

Največ obiskovalcev upravitelji naštejejo v času praznikov, 1. maja letos ga je tako obiskalo kar 1.728 ljudi. Visok obisk so imeli tudi med velikonočnimi prazniki, ko se je na stolp povzpelo več kot 3.500 obiskovalcev.

Zadovoljen je tudi župan občine Lendava Anton Balažek. "Stolp ima v povprečju 100.000 obiskovalcev na leto, kar je izjemen uspeh, celo večji, kot smo kadar koli pričakovali. Vesel sem, da ta projekt dosega presežke in okolju vrača vložek," je dejal.

Stolp Vinarium, ki ga imenujejo tudi pomurski Eifflov stolp, je visok 53,5 metra in ponuja razgled na slovensko, madžarsko, avstrijsko in hrvaško pokrajino. Odprli so ga 2. septembra 2015, zanimanje zanj in obisk pa vsako leto vztrajno rasteta.

