Rekordno leto za madžarski Wizz Air in družbo Croatia Airlines

Wizz Air bo do leta 2026 potrojil svojo floto

10. december 2017 ob 13:15

Budimpešta,Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Največja letalska prevoznika naših vzhodnih in južnih sosedov zaključujeta uspešno leto – tako Wizz Air kot Croatia Airlines sta letos prepelajala največ potnikov do slej, Madžari pa so že zazrti v prihodnost.

Madžarski letalski prevoznik Wizz Air, ki je letos prepeljal že več kot 26 milijonov potnikov, bo v prihodnjih devetih letih več kot potrojil svojo floto, ki zdaj obsega 87 letal proizvajalca Airbus. Po nakupu 256 letal airbus 320 in izločitvi starejših jeklenih ptic bodo v letalski družbi leta 2026 razpolagal z 282 letali.

Kot je v pogovoru za madžarski dnevnik Vilaggazdasagta dejal generalni direktor prevoznika Jozsef Varadi, bodo leta 2022 začeli prevoze opravljati s prvimi letali nove generacije A320 neo. Ta letala naj bi pomagala občutno zmanjšati izdatke podjetja za gorivo. "Posledično se bodo znižale cene vozovnic, kar bo ugodno delovalo na povpraševanje po prevozih," je v pogovoru dejal prvi mož podjetja.

Varadi je ob tem zatrdil, da pri Wizz Airu nimajo težav s pomanjkanjem pilotov, s čimer se srečujejo nekateri drugi nizkocenovni prevozniki. Na eni strani krepijo lastno izobraževanje, na drugi strani pa računajo na nadaljnje stečaje manj uspešnih tekmecev – v zadnjem času sta takšna primera Air Berlin in Monarch Airline.

Wizz Air trenutno povezuje 144 destinacij v 43 državah. Iz Ljubljane leti v London in Bruselj.

Uspešno leto za hrvaško letalsko družbo

Poseben mejnik so letos obeležili tudi pri letalskem prevozniku naših južnih sosedov. Hrvaška letalska družba Croatia Airlines je v torek namreč prepeljala dvomilijontega potnika. Da so v enem letu prepeljali več kot dva milijona potnikov, se je zgodilo prvič v 26-letni zgodovini podjetja. Croatia Airlines sicer do konca leta 2017 pričakuje več kot 2,1 milijona potnikov.

H krepitvi potniškega prometa je največ prispevala majska uvedba štirih novih sezonskih letalskih povezav Zagreba s Stockholmom, Oslom, Helsinki in Bukarešto. Med poletno turistično sezono so nadaljevali tudi s prevozi med Zagrebom ter Lizbono, Milanom, Prago in Sankt Peterburgom, ki so jih uvedli lani.

V Croatia Airlines so še poudarili, da bodo zaradi velikega interesa potnikov povezavi Zagreba z Barcelono in Lizbono uvrstili tudi na zimski poletni red. Croatia Airlines je letos s 14 letali letela v 39 mest v 24 evropskih državah. Ima štiri Airbusove A319 in dva A320, šest letal dash 8-Q400 ter dve najeti letali CRJ1000.

M. Z.