Rekordno visoke temperature na Levstikovem popotovanju

Tradicionalno popotovanje iz Litije do Čateža

10. november 2018 ob 14:30,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 17:34

Šmartno pri Litiji/Trebnje - MMC RTV SLO, STA

Popotovanje po Levstikovi poti iz Litije do Čateža je s sončnim in toplim vremenom tudi letos privabilo veliko množico pohodnikov. Po prvih grobih ocenah prirediteljev se je na pot podalo okoli 20.000 ljudi.

K tako velikemu številu udeležencev pohoda po Levstikovi poti je po oceni predstavnika prirediteljev Rudija Bregarja zagotovo pripomoglo lepo vreme. Pohodnike je namreč pričakal čudovit sončen dan, z rekordno visokimi temperaturami za to prireditev, je še pojasnil Bregar.



Na 32. popotovanje, ki je nastalo na podlagi Levstikove literarne predloge, so se pohodniki odpravili med 6. in 9. uro z Valvasorjevega trga v Litiji ali izpred kulturnega doma v Šmartnem pri Litiji. Približno 22-kilometrska pot najprej vodi skozi Slatno in Jelšo do Liberge in naprej do Preske, kjer se razcepi na severno in južno. Severna vodi prek Grmad, skozi Gobnik do Moravč in cilja, južna, nekoliko lažja ter slikovitejša, pa prek Ježnega Vrha, Primskovega in Razbor do cilja na Čatežu.



Zaključna prireditev se je na čateškem vaškem trgu začela ob 13. uri z nagovorom etnologa Janeza Bogataja. Cilj prireditve bo odprt do 16. ure. Zavod Levstikova pot bo tudi ob stojnici na cilju zbiral denarno pomoč za socialno ogrožene otroke v podružnični šoli s prilagojenim programom Osnovne šole Litija.

M. Z.