"Je voznik sploh na avtobusu?" se bodo kmalu čudili Dunajčani

Minibusa brez voznika, a z operaterjem za vsak primer

13. november 2018 ob 13:23

Dunaj - MMC RTV SLO

Na Dunaju bosta spomladi začela voziti električna miniavtobusa brez voznika, ki sta uspešno prestala trimesečno testiranje na posebnem poligonu in natančno programiranje po ulicah.

Dunajski javni promet bo poleg podzemne železnice, tramvaja in avtobusov aprila 2019 dobil še prva samovozeča električna avtobusa za deset potnikov. Vozila bosta po 2,2 kilometra dolgi progi v novi stanovanjski soseski Seestadt Aspern, kjer bosta stanovalce s hitrostjo 20 kilometrov na uro brezplačno prevažala do postaje podzemne železnice. Avtobusa bosta ustavljala na šestih postajah po soseski.

Operater za dodatno varnost

Električna avtobusa so v začetku leta 2018 pripeljali na Dunaj, kjer so ju sprva testirali na zavarovanem poligonu, nato pa so ju programirali in nadgrajevali v resničnem okolju, vendar za zdaj še brez potnikov. Spomladi prihodnje leto nameravajo uvesti redno linijo z avtobusi brez voznika z avtobusnimi postajami, voznim redom in pravimi potniki. Čeprav gre za samovozeča avtobusa, bo vedno prisoten operater, ki bo s krmilno palico v roki nadziral delovanje avtobusa in po potrebi tudi posredoval.

Po končanem testnem obdobju bodo raziskovalci analizirali vse težave, ki so jih doslej zaznali. Predvideli bodo posledice tega, če na primer vstopi preveč potnikov, in proučili, kako lahko avtobus najbolje komunicira s potniki. Zaradi boljše varnosti so avtobusa opremili še s kamerami, ki zaznajo in celo prepoznajo ovire na cesti, da se lahko avtobus nanje primerno odzove.

Johannes Liebermann iz javnega podjetja Wiener Linien bo projekt predstavil tudi na konferenci Moving Slovenia 2.0, ki bo pod naslovom Prihodnost mobilnosti 19. in 20. novembra 2018 potekala v Ljubljani in na Brdu pri Kranju, so sporočili z ljubljanskega predstavništva mesta Dunaj.

A. K.