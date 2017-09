Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V polfinalu bodo slovenski košarkarji gotovo imeli še večjo podporo navijačev. Foto: EPA Sorodne novice Navijači: "Gorana je treba poslušati, prihajamo v Carigrad!" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Še več navijačev na poti v Carigrad, okrepljeni so tudi leti

Košarkarska mrzlica zajela Slovenijo

13. september 2017 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če ste med tistimi, ki želite stiskati pesti za slovenske košarkarje v živo in lovite zadnji let za Carigrad, so možnosti za kaj takega povečane.

Ljubljano in Carigrad običajno povezuje le turški prevoznik Turkish Airlines, a tokrat je linija ojačana in to zaradi uspehov slovenskih košarkarjev, ki so se po zmagi nad Latvijo uvrstili v polfinale.

Slovenski letalski prevoznik Adria Airways bo v sodelovanju s turistično agencijo Kompas jutri, 14. septembra, izvedel dva posebna leta, s katerimi bodo v Carigrad poleteli košarkarski navdušenci, ki bodo lahko spodbujali izbrance selektorja Igorja Kokoškova.

V areni Sinan Erdem bo organiziran slovenski navijaški sektor.

"Poseben let v Carigrad ob že polno zasedenih kapacitetah in polni izkoriščenosti posadk pomeni velike operativne spremembe v urniku letenja, menjavah posadk, menjavah ter rotacijah letal in podobno. Kljub temu pa kot letalski prevoznik, ki ponosno nosi Slovenijo že v svojem imenu, ne moremo proti vzgonskemu vetru, ki piha na krila slovenskega ponosa," so nam sporočili iz Adrie, pri kateri še usklajujejo možnosti o dodatnih letih v nedeljo. Takrat se bodo slovenski košarkarji borili za medaljo, jutri bo jasno ali bodo igrali tekmo za tretje mesto ali tekmo za prvo mesto.

Potniki se morajo za vozovnice obrniti direktno na turistično agencijo.

D. S.