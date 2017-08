Slavne normandijske plaže prekrile "gnusne" zelene alge

Na milijone turistov obišče plaže dneva D

17. avgust 2017 ob 19:37

Caen - MMC RTV SLO, Reuters

Plaže v Normandiji, kjer so se junija leta 1944 na t. i. dan D izkrcale zavezniške sile, so prekrile zelene alge, ki sicer niso strupene, a njihovo razkrojevanje območje ovija v neznosen smrad.

"Gnusno je, alge smrdijo, ko gnijejo in privabljajo muhe," je za Reuters povedala ena izmed domačink.



Vsak dan obalna letovišča ob oseki s traktorji odvažajo alge do skrajnega konca plaž, a veter zelene, rdeče in rjave alge nanese nazaj na plaže, kjer so se na nekaterih mestih nakopičile že meter visoko ob promenadah.

"Včasih na turističnih uradih dobimo pritožbe, ljudje pa sprašujejo, od kod so alge prišle, a tisti, ki poznajo Normandijo, so jih že vajeni," je povedala Nathalie Papouin iz turističnega urada v Terres de Nacru.



Normandijski departma Calvados na zahodu Francije vsako leto obišče okoli devet milijonov turistov, od katerih jih skoraj polovica obišče plaže dneva D, kot sta Omaha in Juno.

"Reciklaža" alg za kozmetiko

Benoit Mouline iz calvadoškega okoljskega urada pravi, da se z invazijo alg spopadajo vsako leto, še posebej sredi avgusta, ko jih severovzhodni vetrovi in močno plimovanje odtrgajo s skal, na katerih rastejo, in jih zanesejo na plaže.

V nasprotju s sosednjo Bretanjo rast alg v Normandiji ni primarno posledica iztekanja kmetijskih gnojil in odpadkov s prašičjih farm v morje. "Letos smo imeli veliko severnih vetrov, nekateri domačini pa pravijo, da je alg več kot običajno, a to bi lahko bilo subjektivno mnenje," pravi Benjamin Potel iz zveze Čista obala. Vlogo bi lahko igrale tudi podnebne spremembe, saj toplejša voda spodbuja rast alg in niža število organizmov, s katerimi se alge hranijo.

"Količina alg nikdar ne upada, ampak čez leta konstantno narašča," razlaga Stephane Dobriansky iz zagonskega podjetja Ecovalgue. Ta načrtuje v sodelovanju z obmorskimi letovišči zbrati do 20.000 ton alg, ki jih letno naplavi na normandijsko obalo, in jih uporabiti v kozmetiki, bioplastiki in živalskih hranilih.

K. S.