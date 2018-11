Slovenija se v Londonu predstavlja kot destinacija za petzvezdična doživetja

V ospredju bo kultura

5. november 2018 ob 15:15

London - MMC RTV SLO, STA

Turistični delavci z vseh koncev sveta so zbrani v Londonu, kjer se začenja ena vodilnih turističnih borz na svetu, borza WTM. Na njej se bo predstavilo tudi 36 slovenskih podjetij in institucij.

Slovenija se bo britanski in svetovni turistični strokovni javnosti znova predstavila kot privlačna destinacija za petzvezdična doživetja. Še posebej bo tokrat poudarila kulturo, ki je tudi sicer osrednja tema promocijskih dejavnosti STO-ja v letošnjem in prihodnjem letu.

"WTM kot ena najpomembnejših in globalno odmevnih borz pomeni edinstveno priložnost za utrjevanje obstoječih in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti ter povezovanje s turističnim gospodarstvom v Združenem kraljestvu in širše. Britanski gostje cenijo avtentičnost naše dežele, povezanost z lokalnimi ponudniki, pristnost doživetij, stik z naravo in odmik od masovnega turizma," je poudarila direktorica Slovenske turistične organizacije, Maja Pak.

Razstavni prostor Slovenije na WTM-ju se razprostira na 176,5 kvadratnega metra površine. Glavni partner nastopa je Ljubljanski grad, ki bo obiskovalce med drugim vabil s kopijo zmaja z zmajskega mostu in bogatim animacijskim umetniškim programom.

V torek bo na slovenskem razstavnem prostoru potekalo tudi srečanje med predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva in predstavniki britanskih ter svetovnih organizatorjev potovanj in globalnih medijev. Njihove brbončice bo razvajal kuharski mojster Igor Jagodic, razglašen bo tudi avtor najboljšega članka o Sloveniji letos. STO je v kategoriji najboljše ponudbe na področju dobrega počutja nominiran tudi za nagrado v okviru izbora International Travel & Tourism Awards.

Britanski trg eden ključnih

Z britanskega trga, ki predstavlja enega izmed ključnih trgov slovenskega turizma, v Sloveniji opažamo pozitiven trend prihodov in prenočitev. Od januarja do vključno avgusta letos smo imeli 27 odstotkov več britanskih gostov kot lani. Lani so britanski turisti pri nas ustvarili blizu 370.000 prenočitev, je povedala Pakova. Najpogosteje povprašujejo po počitnicah v gorah, gastronomski ponudbi, smučanju in kulturi.