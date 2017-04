V Italiji prepovedali Uber

Taksisti po vsem svetu nenaklonjeni aplikaciji

9. april 2017 ob 10:31

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Italijansko sodišče je prepovedalo obratovanje Uberja v državi, saj naj bi ta ponudnik prevozov prek mobilne aplikacije predstavljal nepošteno konkurenco tradicionalnim taksijem.

Uber ima zdaj deset dni, da na celotnem ozemlju Italije prekine uporabo, promocijo in oglaševanje svojih mobilnih aplikacij. V nasprotnem primeru temu ameriškemu podjetju preti globa 10.000 evrov za vsak dan, ko kljubuje razsodbi.

Tožbo proti Uberju je na sodišču v Rimu vložilo združenje italijanskih taksistov, ki je v zadnjih mesecih proti Uberju organiziralo vrsto protestnih shodov, vključno z veliko marčevsko stavko taksijev po vsej državi in šestdnevno stavko konec februarja, ki je pripeljala do spopadov med vozniki in policijo.

Na razsodbo se Uber lahko še pritoži, kar je tudi že napovedal. "Šokirani smo nad razsodbo italijanskega sodišča in bomo vložili pritožbo. Uberjevo aplikacijo uporablja na tisoče profesionalnih voznikov z licenco, da bi tako zaslužili in Italijanom na stisk gumba zagotovili zanesljiv prevoz," so sporočili v izjavi za javnost.

Razsodba je bila izrečena, potem ko je sodišče v Milanu leta 2015 prepovedala Uberjevo aplikacijo UberPop, ki naj bi po italijanski zakonodaji spodbujala voznike brez licence, da ponujajo prevoze. To razsodbo je pozneje potrdilo sodišče v Torinu.

Uber se umika iz Danske

Čeprav so delovanje Uberja do določene meje omejile tudi druge evropske države, pa je to prvič, da je bil kje popolnoma blokiran.

Novica se širi v istem času, ko se Uber umika z Danske. Uporaba aplikacije bo tam mogoča le še do 18. aprila, Uber, ki ima v državi več kot 2.000 voznikov in 300.000 uporabnikov, pa se umika zaradi zakonodajnih zahtev. Kot so pojasnili, ne morejo dosegati zahtev nove zakonodaje, saj bi med drugim vsak avtomobil morali opremiti s taksimetrom in senzorji na sedežih, ki prepoznajo število potnikov.

Danski minister za transport Ole Birk Oelesen je Uberjevo odločitev obžaloval in dejal, da upa, da bo Danska ostala odprta za nove tehnologije in poslovne modele. Ni pa treba poudarjati, da je odločitev razveselila dansko združenje taksistov.

Slovenska vlada je sicer z Uberjem že lani podpisala pismo o nameri, Uber pa je optimistično napovedoval, da bo vstopil na slovenski trg že konec lanskega leta, a zaenkrat nanj še čakamo, minister za javno upravo Boris Koprivnikar pa je januarja v intervjuju za MMC dejal, da bo Uber lahko pri nas posloval šele takrat, ko bo izpolnil vse zakonske pogoje.

