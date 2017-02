Na Hrvaškem napadli voznike podjetja Uber

Pripravlja se zakonodaja v smeri legalizacije Uberja

15. februar 2017 ob 19:31

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Ameriško podjetje Uber je sporočilo, da so njihovi vozniki na Hrvaškem v preteklih treh tednih prijavili več kot 40 primerov fizičnega in verbalnega nasilja, zato so za zaščito voznikov angažirali varnostnike.

"Zaskrbljujoče je, da so se zgolj v treh tednih zgodili štirje resni fizični napadi na voznike. Izvedeni so bili s hladnim orožjem, kot so teleskopske palice, kamenje in kovanci, ter jim na ta način zadali telesne poškodbe in materialno škodo," so v Uberju zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Kot so dodali, so bili v vseh štirih primerih napadov v vozilih tudi uporabniki Uberjevih storitev, kar pomeni, da so bili ogroženi tudi potniki.

Generalni direktor Uberja za jugovzhodno Evropo Davor Tremec je dejal, da obsojajo vsako obliko nasilja in da so morali zaradi varnosti svojih voznikov angažirati varnostnike, ki jim bodo na voljo 24 ur dnevno. Pri razkrivanju okoliščin napadov sodelujejo tudi s hrvaško policijo.

Voznika napadli s palico, taksisti so mu še grozili

Uber je sicer opisal primere napadov. Enega od njihovih voznikov so napadli s palico in ga lažje poškodovali, taksisti, prisotni na kraju dogodka, to je na postajališču sredi Zagreba, pa so napadenemu vozniku verbalno grozili. Spet drugemu vozniku so metali kovance po avtomobilu, ko je izstopil iz njega, pa se je začelo prerivanje in dodatno uničevanje vozila s pestmi. V enem izmed primerov pa so štirje taksisti s svojimi vozili ovirali voznika Uberja, medtem ko je imel ta v vozilu potnika.

Obrtna zbornica vložila tožbo proti Uberju

Hrvaška obrtna zbornica je medtem pred kratkim v imenu taksi prevoznikov zaradi spodbujanja "nezakonitega prevoza potnikov" vložila tožbo zoper podjetje Uber Croatia. Od pristojnega sodišča zahtevajo, naj prepove tudi "nedovoljeno oglaševanje Uberjevih storitev". Kot so v zbornici pojasnili za hrvaške medije, Uber oglašuje nezakonit prevoz potnikov, saj ponuja taksi prevoz, pri čemer zanj nima ustreznih dovoljenj in zato predstavlja nelojalno konkurenco ostalim taksistom.

Hrvaški taksisti so že izrazili pripravljenost na proteste proti Uberju. Med drugim so zagrozili tudi s primerom njihovih francoskih kolegov, ki so leta 2015 organizirali nasilne demonstracije, po katerih so francoske oblasti prepovedali delovanje voznikov Uberja, ki niso imeli ustreznih dovoljenj.

Uber ima nasprotnike tudi v Sloveniji

Na Hrvaškem sicer pripravljajo spremembe zakona o prevozu v cestnem prometu, ki naj bi šle po informacijah zagrebških taksistov v smeri legalizacije Uberja. Taksisti sicer izpostavljajo, da ne nasprotujejo poslovanju Uberja, a zahtevajo enake pogoje za vse, ki se ukvarjajo s taksi prevozom. Uber ima nasprotnike tudi v Sloveniji. Nekateri sindikati so opozorili, da predstavlja eno tistih podjetjih, ki "ustvarja dobiček na podlagi degradacije standardov" dela ter "prekarizacije in espejizacije dela".

A. V.