V Italiji po stavki taksistov napovedana stavka v Alitalii

Vlada obljublja izboljšave na področju taksi storitev

22. februar 2017 ob 12:19

Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Italija se je znašla sredi pravega stavkovnega vala. Po tem, ko so taksisti šest dni paralizirali večja mesta po državi, so stavko zaradi groženj z odpuščanjem napovedali v letalskem prevozniku Alitalia.

Kot je za Radio Slovenija poročal dopisnik Janko Petrovec, so zadnje dni v Rimu, Neaplju, Torinu, Bologni in Milanu mnogi hodili peš, zlasti v torek, ko so se taksisti zgrnili v središče Rima.

Jabolko spora je zakonska odredba, ki znova prelaga ureditev trga nelinijskega prevozništva v državi in je v parlamentarni razpravi. Ne gre le za multinacionalko Uber, ki ponuja prevoze za bistveno nižje cene, pač pa tudi za limuzine z vozniki, ki naj bi po novem pobirale stranke tudi na javnih mestih.

Tu je še evropska direktiva o liberalizaciji trga storitev. Taksisti, ki za licenco v Rimu odštejejo več kot 100.000 evrov, nočejo konkurence iz cenejših mest, ki bi lahko ponudila dumpinške cene. Tega se bojijo tudi poulični prodajalci, ki so se pridružili protestu.

Zato so protestniki zasedli trg pred parlamentom in ulice pred sedežem vladajoče Demokratske stranke ter uporabili dimne bombe pred ministrstvom za promet. Pozno zvečer so končno prejeli dogovor. Pristojni minister Graziano Delrio je obljubil izboljšave na področju taksi storitev v mesecu dni. Beli taksiji so tako spet na cestah. Oddahnili so si predvsem v Milanu, kjer pričakujejo 15.000 gostov z vsega sveta za začetek tedna mode.

Stavka v Alitalii

Medtem pa se stavko napoveduje tudi v letalskem prevozniku Alitalia, ki je v skoraj polovični lasti Etihada iz Združenih arabskih emiratov. Alitalia ustvarja po dva milijona evrov izgube na dan, zato grozi z odpuščanjem 2.000 delavcev. Sindikati so za četrtek napovedali stavko, zaradi katere je podjetje odpovedalo okoli 60 odstotkov letov, nekatere že nocoj, je še poročal Janko Petrovec.

B. V.