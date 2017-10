V Pulju se lotevajo turističnega projekta v vrednosti 65 milijonov evrov

Potekal bo v treh fazah

15. oktober 2017 ob 11:51

Pulj - MMC RTV SLO, STA

V Pulju so začeli z deli na turističnem projektu Sveta Katarina - Monumenti, ki bo v treh fazah potekal do leta 2020, gre pa za enega največjih hrvaških turističnih projektov Brioni Riviera.

Do naslednje poletne turistične sezone bodo po pojasnilih lastnika družbe Kermas vlaganja Danka Končarja na enem izmed treh otočkov v puljskem zalivu zgradili marino s 400 privezi. To predstavlja prvo fazo projekta, ki je vredna 19,5 milijonov evrov, v sklopu marine pa bodo tudi restavracija, bar, muzej in parkirišče.

Nato se bodo lotili izgradnje "suhe" marine v nekdanjem kamnolomu, ki je ocenjena na 22 milijonov evrov - poleg 1000 mest za plovila na kopnem obljubljajo še dodatnih 150 privezov ob morju.

Tretjo fazo predstavlja izgradnja hotelskega kompleksa s tremi poslopji, v katerih bo 98 sob. Celotno območje projekta v velikosti 42 hektarjev je nekoč uporabljala mornarica nekdanje jugoslovanske armade (JLA).

Končar, sicer eden najbogatejših Hrvatov, je projekt pripravil že leta 2010, a se je uresničitev zavlekla predvsem zaradi konservatorjev, ker je bilo območje nekdanje vojaške baze pred štirimi leti razglašeno za območje kulturne dediščine.

Projekt je mišljen kot del večjega projekta Brioni Riviera, ki predvideva preureditev kar 262 hektarjev zemljišč ob obali pri Pulju in na Brionih v elitni turistični kompleks, ki bo imel pristanišče za megajahte, kongresni center in vrsto hotelskih namestitev za elitni turizem. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na več kot 200 milijonov evrov.

P. B.