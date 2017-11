V središču Pariza bodo sobodajalci lahko oddajali le 120 dni na leto

Stanodajalci se bodo morali od zdaj naprej strogo držati že obstoječe francoske zakonodaje

14. november 2017 ob 19:12

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Spletna platforma Airbnb, ki omogoča oddajo stanovanj, se je odločila, da bo tudi v francoski prestolnici omejila število dni, ko stanodajalec odda svojo nepremičnino.

Odločitev, ki sledi podobnima v Londonu in Amsterdamu, bo stopila v veljavo z januarjem 2018, po njej pa bo oddaja v štirih od 20 okrožij omejena na 120 dni na leto.

Gre za kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, za sobodajalce, ki oddajajo en del svojega stanovanja, v katerem sicer prebivajo, ali pa oddajajo nepremičnino na naslovu, na katerem imajo sicer stalno prebivališče.

Na seznamu pariških okrožij s časovno omejitvijo so se znašli turistični biseri kot so Marais, ena najstarejših pariških četrti, znameniti Louvre in trg Place de la Concorde. V kabinetu pariškega župana sicer napovedujejo, da se bo omejitev nato razširila na celotno mesto.

Spoštovati bodo morali zakonodajo

Odločitev tako do potankosti sledi obstoječi francoski zakonodaji, ki omejuje čas oddaje nepremičnine. Francija je za ZDA drugo največje Airbnb-jevo tržišče na svetu, Pariz, ki je najbolj obiskano mesto na svetu, pa je prvi tudi na Airbnb-jevem seznamu mest - v francoski prestolnici je na voljo kar 65.000 stanovanj in sob.

Prav to pa pošteno jezi hotelirje, ki zato lobirajo za strožjo zakodajo v primeru omenjene spletne platforme, ki ji očitajo "odžiranje" strank in nelojalno konkurenco. Prav tako z oddajanjem stanovanj niso zadovoljni nekateri domačini, ki pravijo, da so njihove prej mirne četrti zdaj postale polne neobzirnih turistov.

Leta 2015 se je sicer Airbnb odločil, da bodo Parizu "oddolžil" s pobiranjem turistične takse 0,83 evra na noč - davek pobere spletna stran in ga namesto gostiteljev posreduje mestu.

Milijoni nastanitev po vsem svetu

Airbnb (krajše za Airbed and Breakfast, torej "napihljiva postelja in zajtrk", kar je bila začetna ponudba ustanovitvenega dvojca gostom), sta prav z uresničevanjem želje popotnikov po tem, da bi med bivanjem v tujih deželah in krajih okusili lokalni utrip in način življenja, v San Franciscu leta 2008 ustanovila študenta oblikovanja Brian Chesky in Joe Gebbia, pozneje se jima je pridružil še Nathan Blecharczyk.

Danes je v mrežo vključenih več kot tri milijone nastanitev v 65.000 mestih in 191 državah, tudi v Sloveniji. Po podatkih Airbnbja naj bi lani Slovenci zaračunali 124.000 nočitev.

