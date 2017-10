Kdaj se bo ustavila rast cen ljubljanskih nepremičnin?

Tudi po več kot 3 tisoč evrov za kvadratni meter

29. oktober 2017 ob 19:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Cene ljubljanskih nepremičnin, zlasti stanovanjskih, po sedmih letih spet letijo v nebo, balonček se napihuje, vendar trenutno nihče ne predvideva, da bi počil. Najbolj vroče cene so v Ljubljani.

Novogradnje v Ljubljani se prodajajo in oglašujejo tudi po 3000 ali več evrov za kvadratni meter. Ker pa bodo na trg prišli istočasno, lahko vodijo v znižanje ali vsaj umirjanje cen. Od leta 2015 so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani porasle v povprečju za 18 odstotkov.

Maja Ostanek iz podjetja KF Finance o dvigu cen: "V nekaterih predelih rabljena stanovanja dosegajo vrednosti novih stanovanj oziroma je cena za kvadratni meter zelo blizu, to pa predvsem zato, ker trenutno ni dovolj novih projektov na trgu, saj bodo številni projekti realizirani šele v dveh letih".

In takrat, ko bodo vsi projekti na trgu, zaradi večje ponudbe - cene novogradenj ne bodo več vztrajale na enormno visokih ravneh, je še dejala Ostankova. Bodoči vlagatelji v nepremičninske projekte bodo verjetno primorani znižati cenovna pričakovanja. So pa vlagatelji, ki jih gledamo zdaj, in sicer Kolektor, Kostak, Zlatarna Celje, GH Holding, Gorenje Projekt in drugi - tisti pravi, finančno zdravi investitorji, meni nepremičninski strokovnjak Anton Kožar.

Kožar je opozoril še na nekaj, kar bi utegnilo čez dve, tri leta cene umiriti ali ustaliti, in sicer višje obrestne mere ter previdnost bank. "Približno šest milijard imajo banke v portfelju stanovanjskih posojil, še leta 2009 pa so bile notri zgolj štiri milijarde, torej gre za dve milijardno povečanje in človek se tu mora vprašati zakaj, ta denar ni šel v novogradnjo," je dejal.

Banke so kreditirale kupovanje tudi tistih stanovanj in poslovnih prostorov, ki so jih včasih imele v bilancah in so se jih želele znebiti. To bi se utegnilo spremeniti. Razlog za porast cen nepremičnin v Ljubljani so tudi odlične turistične sezone in porast oddajanja prek Airbnb-ja, a ta eldorado ne bo trajal dolgo, je prepričan Kožar. Finančna uprava se je namreč letos lotila oddajanja na črno v prestolnici prek platform, kot sta Booking.com in Airbnb.

G. K., Maja Derčar, Radio Slovenija