V Ženevi hotelska soba v povprečju stane kar 242,90 evra

18. april 2018 ob 11:31

Berlin - MMC RTV SLO

Pripravite denar - veliko denarja, če želite ali morate prespati v Ženevi. V tem švicarskem mestu je povprečna cena hotelske nočitve namreč najvišja v Evropi, kar 242,90 evra.

Čeprav so se cene nočitev v svetovljanski Ženevi, v kateri ima sedež tudi veliko mednarodnih organizacij, v primerjavi z lanskim letom nekoliko padle, pa mesto še vedno ostaja najdražja turistična destinacija v Evropi, piše Deutsche Welle.

Na drugem mestu najdražjih hotelskih nočitev v Evropi se je znašla francoska prestolnica Pariz, v kateri povprečna hotelska nočitev stane 231,30 evra, na tretjem mestu pa je še eno švicarsko mesto - Zürich, v katerem gost v povprečju za eno spanje v hotelu odšteje 203,90 evra. Do šestega mesta so se nato zvrstili še London, Rim in Amsterdam.

Glede na raziskavo, ki jo je opravilo podjetje PricewaterhouseCoopers PwC, so nemška mesta v tem pogledu še precej ugodna, sploh glede na to, da so cene nepremičnin v Berlinu v zadnjih mesecih poletele v nebo. A za turiste, poslovneže oziroma druge, ki morajo noč ali dve preživeti v hotelu, so največja nemška mesta še vedno precej zmerna s cenami. V Frankfurtu, kamor zaidejo mnogi zaradi bančnega sektorja, sejmov in letalskih povezav, povprečna hotelska nočitev stane 122,10 evra, v Berlinu pa je ta cena še nižja - 95,70 evrov na noč.

Lani se je število neevropskih gostov, ki so obiskali staro celino, sicer povečalo za osem odstotkov.

A. P. J.