Video: Levstikovo pot od Litije do Čateža premagalo 15.000 pohodnikov

Pot naj bi Levstik prehodil 11. novembra 1857

11. november 2017 ob 16:25

Idilična jesenska pokrajina, prijazni domačini in pester zabavno kulturni program so na pot od Litije do Čateža privabili množico pohodnikov, ki so se sprehodili po Levstikovih stopinjah.



Na pot, ki jo je slovenski pisatelj, pesnik in dramatik Fran Levstik leta 1858 opisal v svojem potopisno-programskem spisu z naslovom Popotovanje od Litije do Čateža, se je letos odpravila množica pohodnikov. Po besedah predstavnika organizatorjev Rudija Bregarja je bilo na 31. popotovanju zelo zanimivo, v nasprotju z lanskim letom pa je pohodnike razveselilo lepo vreme.

"Kot je bilo napovedano, se je danes od Litije do Čateža odpravilo okoli 15.000 pohodnikov, morda celo več. K temu je pripomoglo tudi zelo lepo vreme," je Bregar povedal za STA. V začetku letošnjega popotovanja je pohodnike pričakala megla, kasneje sonce, proti koncu pohoda pa se je spet malce pooblačilo, je pojasnil Bregar in dodal, da so vsi pohodniki zadovoljni in da ni bilo nobenih težav.

Za pohodnike se je popotovanje začelo zgodaj zjutraj na Valvasorjevem trgu v Litiji oz. pred kulturnim domom v Šmartnem pri Litiji. Od tam jih je 22-kilometerska pot nato vodila skozi Slatno in Jelšo do Liberge in naprej do Preske, kjer se je razcepila na severno in južno.

Tisti, ki so se odločili za severni odsek, so prehodili pot, ki vodi prek Grmad, skozi Gobnik do Moravč in nato do cilja, južna odsek, ki je nekoliko lažji ter slikovitejši, pa je pohodnike do cilja vodil prek Ježnega vrha, Primskovega in Razbora. Povsod po poti so se pohodniki lahko ustavljali ob zidanicah in v kmečkih turizmih, kjer so jim prijazni domačini postregli z jedačo in pijačo.

Na koncu popotovanja so se udeleženci poveselili na osrednji prireditvi, t. i. razhodnji na čateškem vaškem trgu, kjer je pohodnike nagovoril slavnostni gost, mokronoški vsestranski kulturnik Stane Pečko. Prireditev, ki jo je ves čas spremljal tudi zabavno kulturni program, zbrane pa je pozdravil tudi minister za kulturo Tone Peršak.

Utrinke z letošnjega pohoda in izjave udeležencev, si lahko ogledate v prispevku RTV Slovenija.

VIDEO Pohod od Litije do Čateža

