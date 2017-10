Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Tako bo videti restavracija Under. Foto: YouTube

Video: Prva podvodna restavracija v Evropi bo na Norveškem

Večerja pet metrov pod morsko gladino

24. oktober 2017 ob 11:14

Oslo - MMC RTV SLO

Norveški arhitekturni biro Snøhetta načrtuje postavitev prve podvodne restavracije v Evropi, ki bo imela tri nadstropja in bo lahko sprejela največ sto gostov naenkrat.

Nenavadna restavracija se bo imenovala Under in bo na najjužnejši točki norveške obale. Betonska konstrukcija se bo lahko v notranjosti pohvalila z velikim panoramskim oknom, skozi katero bodo gostje lahko opazovali morski živelj, ves projekt pa poteka z roko v roki z okoljevarstveniki, piše CNN. Dela se bodo začela februarja prihodnje leto, prve goste pa naj bi Under sprejel slabo leto pozneje.

Podjetje Snøhetta se je že podpisalo pod stavbo norveške nacionalne opere in baleta v Oslu in pod stavbo Bibliotheca Alexandrina v Egiptu.

Restavracija bo postavljena pet metrov pod morsko gladino, njeni debeli zidovi pa bodo kos tudi nepredvidljivim vremenskim pojavom, so zatrdili arhitekti. "Stavba je čudovit prikaz povezovanja morja in zemlje. Hodnik, skozi katerega se bodo gostje spustili pod morsko gladino, je res nekaj neverjetnega," je prepričan glavni načrtovalec Rune Grasdal, ki je stavbo primerjal s periskopom.

Restavracija bo imela tri nadstropja – pod vhodom in straniščem bo bar, v najnižjem nadstropju pa jedilnica z velikim panoramskim oknom.

"Pomembno je, da se bodo ljudje v restavraciji počutili varne in da ne bodo klavstrofobični. Za to bomo poskrbeli z več elementi, na primer z uporabo naravnih materialov, kot je hrast, in z dobro osvetlitvijo," je dodal Grasdal.

Od zunaj bo stavba iz grobega betona, da bi s tem privabili školjke, da se oprimejo zid. Ko restavracija ne bo obratovala, bo prostor pomorski biološki raziskovalni center.

A. P. J.