Video: Razcvet lendavskega turizma s stolpom Vinarium

Lani 130.000 prenočitev

7. avgust 2017 ob 21:25

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Lendava se je resno lotila turizma, kar se že pozna: lani je pri njih prenočilo skoraj 130 tisoč turistov, letos jih bo, kot kaže, še bistveno več. Nosilec lendavskega turističnega uspeha je razgledni stolp Vinarium, dobro obiskane so tudi poletne prireditve.

Najmočnejši turistični magnet, Vinarium, je leta 2016 obiskalo več kot 95.000 ljudi, letos že skoraj 57.000, kar pomeni več kot 30-odstotno rast.

Lendavski župan Anton Balažek je ob današnji predstavitvi povedal, da vidijo glavni razlog za večji obisk v kreativnem pristopu in povezovanju. Tako ugotavljajo, da Vinarium kaže na naravne danosti v popolnoma drugačni luči, "kulture pa v Lendavi ne jemljejo kot strošek, ampak jo vključujejo v turistično ponudbo".

Tako je spodbuden tudi obisk Galerije - Muzeja. Lani so imeli skoraj 18.000 obiskovalcev, kar je za dobro tretjino več kot leto prej. Muzej meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva je obiskalo več kot 3.000 ljudi, kar je več kot 50-odstotno povečanje, gledališko in koncertno dvorano skoraj 3.000 obiskovalcev, kar je za 14 odstotkov več kot leta 2015, v sinagogi se je obisk povečal za 26 odstotkov.

Pomemben delež pri tem pripisujejo v Lendavi tudi novemu turistično-informacijskemu portalu lendava-lendva.si, kjer so vsebine v štirih jezikih, obiskovalci lahko obiščejo naravno in kulturno dediščino, najdejo podatke o prenočitvenih zmogljivostih, prireditvah in dogodkih.

Pomanjkanje prenočitvenih zmogljivosti

Balažek je ob tem še povedal, da so zadovoljni in zaskrbljeni obenem, ker jim že primanjkuje prenočitvenih zmogljivosti, zato načrtujejo nove pridobitve, od hotela in preureditve zidanic za turistične potrebe do postavitve t. i. glampinga in posodobitve kolesarskega centra.

Pospeševanje razvoja turizma vidijo tudi v povezovanju z mesti v sosednjih državah, zato bodo strokovni posvet Kultura in turizem s srečanjem prijateljskih mest in naravnih zdravilišč iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške v sklopu priprave kandidature za EPK pripravili 25. avgusta.

