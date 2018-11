Video: Slovenski žičničarji nestrpno pričakujejo zimo

Slovenski žičničarji so na prihajajočo zimo že pripravljeni in nestrpno pričakujejo še primerne temperature za delanje umetnega snega.

Smučarske vozovnice so že v predprodaji, bistvene novosti pa na slovenskih smučiščih predstavljajo nove sedežnice, teptalni stroji in snežni topovi. Lani je bilo v tem času na Krvavcu na smučarsko sezono že vse pripravljeno, letos pa vse zeleno in zavito v meglo, a žičničarji so vseeno že v nizkem štartu.

"Vremenoslovci nam obetajo nizke temperature že ta konec tedna, tako da bi lahko začeli izdelovanje tehničnega snega," je za Televizijo Slovenija pojasnila vodja trženja v RTC-ju Žičnice Kranjska Gora Klavdija Gomboc.

Umetno zasneževanje tudi v toplejšem vremenu

Lani je bilo na 42 smučiščih, ki skupaj ponujajo slabih 275 kilometrov smučarskih prog, približno 5 milijonov investicij, kar je več kot v preteklih letih, vse pa so jim uspele z lastnimi sredstvi. Največjo novost predstavlja naprava na Pohorju, ki dela sneg že pri temperaturah nad lediščem.

Na Mariborskem Pohorju so v celovit zasneževalni sistem vložili 1,7 milijona evrov, ki bo zagotavljal zasnežitev spodnjega dela smučišča tudi ob temperaturah nad ničlo, na Rogli pa so prenovili hotel in uredili nov pokrit transportni trak, medtem ko so na Golteh zgradili 12 od načrtovanih 20 apartmajev.

Na Voglu in v Kranjski Gori pa so se lotili menjave dotrajanih vlečnic. V prihodnosti pa si po besedah direktorja RTC Krvavec želijo predvsem tega, da bi se ljudje s smučarskimi napravami prevažali varno in udobno.

Na večini smučišč nameravajo naprave zagnati na začetku decembra, cene večinoma ostajajo enake. "Najdražja je 33 evrov ... V povprečju pa 15 evrov, kar je najceneje v Evropi," pojasnjuje Ernest Kovač.

Povezava s slovensko smučarsko zvezo

Posebno pozornost posvečajo tudi promociji smučanja med mladimi in glede tega sodelujejo tudi s Smučarsko zvezo Slovenije in Hrvaško smučarsko zvezo. Franci Petek je ob novem podpisu sponzorske pogodbe dejal, da gre za dolgoletno sodelovanje, ampak da si želijo, da bi država predvsem v manjših centrih pomagala pri razvoju smučarske dejavnosti z vzdrževanjem in investiranjem v žičniško infrastrukturo.

Lani so sicer na slovenskih smučiščih našteli več kot milijon in 400 tisoč smučarjev. Letošnja poletna sezona pa je pokazala, da se je že število prenočitev pohodnikov v primerjavi s prejšnjim poletjem povečalo za 15, kolesarjev pa za 20 odstotkov. "Slovenija postaja zelo zanimiva kolesarka destinacija za tujce, ne le za gorske, ampak tudi za cestne kolesarje. Pomemben vzvod pa so tudi kolesarski parki v gorskih centrih," je za Slovensko tiskovno agencijo razložil Marko Lenarčič.

