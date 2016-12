Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Pred dnevi so na enem izmed moskovskih nebotičnikov odprli najviše ležeče drsališče na svetu. Foto: EPA Moskva se lahko pohvali s 1440 drsališči. Foto: EPA

Video: V Moskvi odprli najviše ležeče drsališče na svetu

V Moskvi več kot 1400 drsališč

19. december 2016 ob 13:28

Moskva - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Prebivalci in obiskovalci Moskve, ki imajo radi drsanje, z izbiro drsališč nimajo težav. Rusko glavno mesto se namreč lahko pohvali s 1440 drsališči, med njimi pa je tudi eno izmed največjih na svetu. To se razteza v parku Gorki na kar 18 tisoč kvadratnih metrih. Pred dnevi so na enem izmed moskovskih nebotičnikov odprli tudi najviše ležeče drsališče na svetu.

S 85. nadstropja moskovskega nebotičnika Oko se na rusko glavno mesto odpira krasen pogled. Obiskovalcem se zdi, da jim 14-milijonska Moskva leži na dlani, če pa si je mogoče 350 metrov nad zemljo nadeti še drsalke in uživati v drsanju, je doživetje res posebno.



"Tako visoko je, da vidiš vso Moskvo. Zelo zanimivo," je po obisku drsališča povedala ena izmed drsalk.

A drsanje med oblaki ni poceni. Za vstopnico je treba odšteti skoraj 50 evrov, če si morate izposoditi še drsalke, pa kar 75 evrov.

"To je najviše drsališče na svetu. Nameravamo kandidirati za vpis v knjigo rekordov. Najvišnje drsališče na svetu je v Moskvi," je povedal Aleksej Vasilčuk, solastnik drsališča.

Med najbolj obiskanimi je v Moskvi drsališče v parku Gorki, ki vsako leto privabi na desettisoče domačih in tujih obiskovalcev.

Drsanje je najbolj priljubljen zimski šport, zato ne preseneča, da je v Moskvi več kot 1400 drsališč.

D. S., Vlasta Jeseničnik, TV Slovenija