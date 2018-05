Z nihalko na Veliko planino lani rekordnih 66.000 potnikov

Skupaj s pohodniki številka naraste na 200.000 obiskovalcev

9. maj 2018 ob 18:52

Kamnik - MMC RTV SLO

Obisk Velike Planine, ki je čedalje bolj prepoznaven turistični cilj tako med domačimi kot tujimi gosti, je bil lani rekorden.

Z nihalko se je lani na Veliko planino pripeljalo 66.200 potnikov. To je 10.000 več kot leto prej in največ v zadnjih 22 letih, odkar elektronsko spremljajo podatke, so sporočili iz družbe Velika Planina.

Velika planina je čedalje bolj prepoznana turistična destinacija. Vsako leto jo obišče več kot 200.000 obiskovalcev, in sicer tako v poletnih kot zimskih mesecih.

Porast števila obiskovalcev pa zaznavajo tudi spomladi, ko zacvetijo žafrani, pravijo. Rekorden obisk so tako imeli med prvomajskimi počitnicami, ko so našteli kar 10.000 obiskovalcev.

Rekorden tudi obisk v kampu

Potem ko se je družba, ki je v lasti občine Kamnik, po nekaj letih že predlani izkopala iz izgube, je lani čisti dobiček povečala za več kot šestkrat - s 37.566 evrov na 243.700 evrov.

Čisti prihodki od prodaje so porasli za 18,5 odstotka, na 1,2 milijona evrov, je razvidno iz letnega poročila, objavljenega na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

Poleg žičniških naprav in treh gostinskih obratov družba upravlja tudi kamp Alpe pod Veliko planino v bližini spodnje postaje nihalke. Tega so v zadnjih dveh letih temeljito prenovili. Dogradili so sanitarne prostore, zasadili drevesa za razdelitev parcel za avtodome ter prenovili vseh pet t. i. alpskih/glamping hišic.

Lani je bil kamp odprt od 1. maja do 31. septembra, v tem času pa so imeli skoraj 2000 prenočitev, kar se od njegovega odprtja še ni zgodilo.

Uredili so tudi okolico spodnje postaje nihalke, posodobili sistem prodaje vozovnic, prenovili gostišče Zeleni rob in izvedli številna druga naložbena dela, ki dvigujejo kakovost storitev in ponudbe. V letu 2018 pa bodo začeli graditi nov upravno-administrativni objekt s prostori, ki so potrebni za nemoteno delovanje žičnic ter gostinstva in turizma na Veliki planini. Prav tako bodo posodobili gostinske objekte, napovedujejo v družbi.

T. H.