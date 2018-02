Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Čeprav je zima čas, ko bajtarji kraljujejo na planini, jo kot pustne šeme odganjajo, saj se tudi sami veselijo pomladi, ko se bo planina odela v raznobarvno cvetje. Foto: Miro Štebe VIDEO Pustni spust na Veliki planini Dodaj v

Foto: Pustni smuk bajtarjev na Veliki planini

V pričakovanju pomladi

11. februar 2018 ob 19:49

Velika planina - MMC RTV SLO

Med številnimi pustnimi dogodki je bil na najvišji ravni prav gotovo Pustni smuk, ki so ga na Mali planini pripravili člani Planinskega društva Bajtar.

Bajtarji so ljubitelji narave in gora, ki pozimi v najem vzamejo pastirske bajtice na Veliki in okoliških planinah. V času, ko "gospodarijo" na Planini, pripravijo celo vrsto družabnih dogodkov, med katerimi je zelo priljubljen tudi tradicionalni Pustni smuk.

Na tekmovanju se po zasneženi progi ni treba pognati na smučeh, čeprav so te zaželene. Stroga sodniška žirija ocenjuje pedvsem izvirnost mask, umetniški vtis, ki ga pustijo tekmovalci, in tudi njihov čas. Čas vseh tekmovalcev, ki morajo progo premagati v dveh "tekih", seštejejo in delijo z dve, tiste tekmovalce, ki se najbolj približajo izračunanemu času pa nagradijo z zvončki. Najboljšim maskam poleg priznanj podelijo tudi lične koške in svinjske krače.

Čeprav je zima čas, ko bajtarji kraljujejo na planini, jo kot pustne šeme odganjajo, saj se tudi sami veselijo pomladi, ko se bo planina odela v raznobarvno cvetje. Tokrat so si sonca še bolj želeli, saj so tekmovali v megli in mrazu, kar pa pravzaprav nikogar ni kaj dosti motilo.

Miro Štebe, Televizija Slovenija