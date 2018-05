Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Šolani psi spremljevalci na letalo smejo, drugačna pa so pravila za druge živali ... Foto: AP Januarja so se mimoidoči na letališču Newark čudili pavu na okencu za prijavo na polet. Foto: Reuters Dodaj v

Za "čustveno oporo" na letalo z žabo, kozo ali ježem? Nič več.

Vse več podobnih primerov

16. maj 2018 ob 10:28

Atlanta - MMC RTV SLO

Vse več potnikov želi na letalo zaradi "čustvene opore" vzeti nenavadne domače ljubljenčke. Pri družbi American Airlines so se temu odločili narediti konec.

V obvestilu za javnost so zapisali, da njihovi potniki s 1. julijem letos na krov ne bodo smeli več nositi žab, ježev in koz - čeprav bodo vztrajali, da gre za terapevtske živali. Za vsako žival, ki jo bodo spustili na sedeže v družbo ljudi, pa bodo zahtevali zdravniško pojasnilo, da gre res za terapevtsko žival, ki lastniku predstavlja čustveno oporo.

Že zdaj ta prevoznik ne pusti v letalo dvoživk, pajkov, kač, neudomačenih ptičev in vseh "živali z neprijetnim vonjem". Na krov ne spustijo nobenih plazilcev, žuželk, glodalcev ter živali z okli, rogovi in kopiti, piše BBC.

Po drugi strani lahko v družbi lastnika na letalu uživajo miniaturni konji, ki so šolani kot spremljevalne živali.

Pava pa ne!

Vse več je namreč primerov, ko si potniki med poletom zaželijo nenavadno živalsko družbo, kar predstavlja neprijetnost tako za druge potnike kot člane posadke. Januarja smo tako poročali, da je ameriška letalska družba United Airlines neki Newyorčanki prepovedala vzeti na letalo velikanskega pava, za katerega je njegova lastnica vztrajala, da ji predstavlja "čustveno oporo". Ženska je družbi ponudila, da za ptiča kupi dodatno vozovnico, a so bili pri Unitedu neomajni, češ da pav zaradi svoje teže in velikosti ne ustreza pravilom.

Kot dodaja BBC, so letalske družbe v preteklosti že občasno pustile potnikom s čustvenimi ali psihičnimi težavami, da na krov vzamejo terapevtske živali. A število t. i. živali za čustveno oporo v zadnjih letih naglo raste, kar poraja vprašanja, ali so ljudje začeli sistem zlorabljati.

Prašič delal zgago

Leta 2014 so neko žensko pospremili z leta US Airways, ko je njen prašič, imenovan Hobie, pred vzletom glasno krulil in ponečedil tla letala. Če bi pavu Dexterju uspelo priti na letalo, sicer ne bi bil prvi ptičji primerek na letalih. Potnica Jodie Smalley iz Seattla je zaslovela, ko je leta 2015 na predbožični polet domov na krov vzela svojega purana.

In pred letom dni je po spletu zaokrožila fotografija jate ujed na nekem poletu na Bližnjem vzhodu. 80 sokolov so prevažali iz neznanega kraja v Džedo v Savdski Arabiji na lov.

A. P. J.