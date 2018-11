Začetek smučarske sezone: prva smučišča odprta že konec tedna

Naprave bo zagnalo prvih pet slovenskih smučišč

30. november 2018 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ugodne vremenske razmere bodo na nekaterih slovenskih smučiščih že ta konec tedna omogočile smuko najbolj neučakanim ljubiteljem zimskih radosti. Prvi so vrata že danes odprli na Golteh, naprave pa bodo zagnali še na Rogli, Kaninu, Krvavcu in Mariborskem Pohorju.

Na Golteh, kjer so pred novo sezono odprli 12 novih sodobno opremljenih apartmajev za hotelom in tik ob smučišču, so za izdelavo snega dobro izkoristili hladno vreme. Ker za zdaj še ne bodo obratovale vse naprave, zagotovo pa bosta odprti sedežnica Smrekovec in proga Blatnik, bodo prvi obiskovalci lahko smučali po ugodnejših cenah – odrasli za 20, otroci pa za 13 evrov.

Smučarsko sezono v soboto začenjajo tudi na Rogli, kjer so ob nekaj naravnega snega smučišča dodatno zasnežili s snežnimi topovi. Uvodni smučarski konec tedna bodo med 9. in 16. uro obratovale štirisedežnica Planja ter vlečnici Uniorček 1 in Košuta, pri čemer bo karta za odrasle stala 15, otroška pa devet evrov. Uradno bo sicer začetek sezone na Rogli 15. decembra s smučarsko zabavo na terasi Mašinžage.

Zaradi pomanjkanja naravnega snega tekaške proge na Rogli še niso urejene. Hkrati s smučiščem se znova odpira tudi adrenalinsko sankališče Zlodejevo. Nočna smuka pa se bo predvidoma začela 20. decembra.

Začetek sezone tudi na Pohorju, Kaninu in Krvavcu

Na mariborski strani Pohorja uradni zagon smučarskih naprav načrtujejo sredi decembra, zaradi ugodnih razmer pa so se prvo smuko odločili omogočiti že to soboto, ko bodo zagnali vlečnici Areh in Cojzerica. Na obeh progah so namreč v preteklih dneh ob nizkih temperaturah izdelali dovolj snega. Kot so sporočili iz Marproma, bosta od sobote obratovali med 9. in 16. uro, sprva po promocijski ceni 17 evrov za odrasle, 14 evrov za mladino in deset evrov za otroke. Obiskovalcem na Pohorju bo že na voljo tudi smučarski avtobus na relaciji Bellevue-Areh, ki bo vozil skladno z že ustaljenim voznim redom in bo za imetnike smučarskih vozovnic brezplačen.

Na najvišjem slovenskem smučišču Kanin bodo naprave prav tako zagnali že ta konec tedna, saj bodo v soboto odprli proge Prevala, Sedlo in Podi, medtem ko na Selli Nevei (Na Žlebeh) na italijanski strani za zdaj še ne bodo obratovali.

Ob začetku sezone bo že v soboto veselo tudi na Krvavcu, kjer bodo po uvodni smuki popoldne na krvavški plaži prižgali novoletne luči, kabinska žičnica pa bo ta dan vozila do 20. ure. Za začetek sezone bodo obratovale šestsedežnica Vrh Krvavca, štirisedežnica Tiha dolina, dvosedežnica Njivice 1 in vlečnica Luža.

M. Z.