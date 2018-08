Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Beli krajini, kjer premorejo skupno skoraj 1.800 turističnih ležišč ter ob Kolpi tri kampe in osem drugih šotorišč, se vse bolj razvija t. i. glamping. Foto: BoBo Sorodne novice Belokranjski turistični delavci se zavzemajo za human pristop do prebežnikov Bela krajina zdaj še prijaznejša do kolesarjev Dodaj v

Zanimanje za glamping v Beli krajini narašča

7. avgust 2018 ob 11:15

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

Ob Kolpi vse bolj cveti glamping, do zdaj imajo v Beli krajini sedem glamping ponudnikov, v prihodnosti pa si želijo v Belo krajino privabiti še več turistov z večjo kupno močjo, predvsem zunaj poletne sezone.

Vodja oddelka za razvoj in promocijo turizma črnomaljskega Razvojno informacijskega centra (Ric) Bela krajina Gregor Jevšček je povedal, da so ob Kolpi v zadnjih treh letih dobili nove namestitvene zmogljivosti, ki so na voljo vso sezono. Gre za t.i. glampinge, torej visoko kakovostne nastanitvene storitve, bazene, masažne bazene, fitnes in drugo prestižno ponudbo.

"Vse večji je trend vračanja k naravi. Torej kampiranje in stik z naravo, hkrati pa imamo mnoge goste, ki vse bolj iščejo trendovsko ponudbo v glampingu," je povedala vodja družinskega kampa Bela krajina v Podzemlju pri Metliki Petra Pešelj, ki je poudarila, da se tudi pri njih vse bolj kepi zanimanje za glamping.

Turistični delavci si sicer prizadevajo za povečanje obiska tudi zunaj sezone, torej v pomladnih in jesenskih mesecih. Belokranjsko turistično usmeritev je podprlo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je Ricu Bela krajina na razpisu za sofinanciranje razvoja produktov in promocij vodilnih turističnih območij nedavno odobrilo skupaj nekaj več kot 200.000 evrov evropske in državne podpore.

Po Jevščkovih podatkih je sicer v Beli krajini lani prenočilo nekaj manj kot 30.000 obiskovalcev, ki so skupaj ustvarili 71.800 prenočitev, s čimer so primerljivi predlanski obisk presegli za 30 odstotkov. Med turisti je bilo 70 odstotkov domačih in 30 odstotkov tujih.

Sa. J.