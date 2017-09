Zanimanje za Intercontinental veliko, v načrtu nove investicije v Sloveniji

Družba Intercontinental Hotels Group je Ljubljano po Vasićevih besedah izbrala zaradi močne rasti njene priljubljenosti pri turistih, ki pa doslej v prestolnici niso mogli najti hotela s petimi zvezdicami. Slovenija ima dober geostrateški položaj, zato so jo tudi izbrali za lokacijo svoje prve investicije v EU. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo

Z 20 nadstropji in 83 metri je Intercontinental za Kristalno palačo v BTC-ju druga najvišja zgradba v Sloveniji in najvišja v središču Ljubljane. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo

Ljubljano izbrali zaradi dobrega geostrateškega položaja

8. september 2017 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novi ljubljanski hotel Intercontinental, edini hotel s petimi zvezdicami v prestolnici, je prve goste sprejel pred dvema tednoma in že beleži veliko zanimanje.

Kot je na današnji novinarski konferenci dejal regionalni direktor Intercontinental Hotels Group Živorad Vasić, bi se jim investicija lahko povrnila precej hitreje od načrtov.

Družba Intercontinental Hotels Group je Ljubljano po Vasićevih besedah izbrala zaradi močne rasti njene priljubljenosti pri turistih, ki pa doslej v prestolnici niso mogli najti hotela s petimi zvezdicami. Slovenija ima dober geostrateški položaj, zato so jo tudi izbrali za lokacijo svoje prve investicije v EU.



Skupna vrednost naložbe znaša 50 milijonov evrov, povrnila pa naj bi se v osmih do devetih letih. Ker pa je povpraševanje gostov nad pričakovanji, bi se to po Vasićevih besedah lahko zgodilo tudi že precej prej.

Hotel se razprostira na približno 23.000 kvadratnih metrih in ima 165 sob, v njem pa je tudi vsa druga infrastruktura luksuznega hotela. Med nastanitvenimi kapacitetami je 14 suit in en predsedniški apartma, katerega cena se začne pri 1.800 evrih na noč.

Kot je poudaril Vasić, so si zastavili ambiciozen cilj odpreti hotel do avgusta, ki bi ga brez močne podpore Mestne občine Ljubljana težko dosegli.



Pri oblikovanju ponudbe so imeli po besedah generalnega direktorja hotela Miloša Cerovića ves čas v mislih pomen lokalnih izdelkov, zato je velik delež živil slovenskega izvora. Tako denimo stremijo k temu, da so vsa vina v ponudbi od hotela oddaljena največ 150 kilometrov zračne razdalje. Nad jedmi v restavraciji, ki je odprtega tipa in lahko sprejme okoli 200 gostov, krovno bdi italijanski chef Alfredo Russo, čigar restavracija Dolce Stil Novo pri Torinu se ponaša z Michelinovo zvezdico.

Dva hotela že ogledana

V družbi načrtujejo nove investicije v Sloveniji. Na področju hotelirstva je Vasić pojasnil, da si trenutno ogledujejo dva hotela v obratovanju, ki sta na prodaj. V Delta Holdingu, investitorju v novi ljubljanski hotel, so na torkovi novinarski konferenci sicer pojasnili, da si želijo v Sloveniji investirati predvsem na področju hotelirstva in gradnje stanovanj.