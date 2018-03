Zugspitze: Najdaljša žičnica z enim samim nosilcem

Žičnica na 3000 metrih nadmorske višine

4. marec 2018 ob 14:12

Zugspitze - MMC RTV SLO

Na vrhu Zugspitze, najvišje gore v Nemčiji, od nedavnega obratuje žičnica, ki je s svojo edinstveno strukturo prekosila vsa tehnološka pričakovanja. 4,5 kilometra dolgo žičnico namreč podpira en sam nosilec.

Izvajalci so se zavedali, da gradnja žičnice na nadmorski višini 3000 metrov ne bo preprosta. V času triletnega načrtovanja pred izvedbo projekta so se zato večkrat povzpeli na najvišji vrh gorovja Wetterstein in si mesto gradnje ogledali na lastne oči. Presodili so, da je izvedba masivnega in zahtevnega projekta mogoča. Po treh letih je 50 milijonov evrov vredna žičnica ugledala luč sveta.

"Z izgradnjo žičnice smo podrli več svetovnih rekordov," so povedali izvajalci projekta. Žičnica na Zugspitzu je namreč najdaljša zračna povezava z enim nosilcem, ki hkrati leži na najvišji nadmorski višini. "Opornik je seveda zelo visoka in vzdržljiva nosilna struktura," je še poudaril vodja bavarske žičnice Peter Huber.

Obiskovalci se lahko po žičnici zapeljejo v dveh kabinah, ki sta zelo prostorni. V eni uri lahko prepeljeta do 580 potnikov. Hkrati pa kabini, ki sta v celoti zastekljeni, potnikom omogočata prelep razgled na gorovje Wetterstein. Pogled s sredine žičnice pa potnikom omogoča pogled na gorovje štirih držav.

Proizvajalci so s končnim izdelkom zelo zadovoljni, saj so projekt končali v predvidenem času.

K. Ši.