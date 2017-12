Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Japonci želijo intenzivno sodelovati pri razvoju nadzvočnih letal. Foto: EPA Sorodne novice Z nadzvočnim potniškim letalom od Londona do New Yorka v treh urah Dodaj v

Se bliža nova doba nadzvočnih potniških letal?

Japan Airlines naj bi načrtoval nakup 25 letal

9. december 2017 ob 18:13

Letalska industrija očitno resno pogleduje proti nadzvočni tehnologiji na potniškem področju. Letalska družba Japan Airlines bo vložila v zagonsko podjetje, ki razvija nadzvočno potniško letalo.

Ameriško podjetje Boom Technology načrtuje od 45- do 55-sedežno letalo, ki bi bilo sposobno doseči hitrost 2.335 kilometrov na uro, s čimer bi potnike iz New Yorka v London prepeljalo v približno treh urah, o čemer smo poročali že lani. Doseg letala je predviden pri okoli 8.330 kilometrih, kar predstavlja približno razdaljo med Pekingom in Londonom.

Za izdelavo letal je podjetje potrebovalo tovarno, katere lokacijo bodo izbrali prihodnje leto, gradnjo pa naj bi končali konec leta 2019 ali na začetku leta 2020. Napovedujejo "tisoče novih delovnih mest". Letala naj bi bila za komercialno rabo na voljo okoli leta 2025.

Kot so poudarili v zagonskem podjetju, ki je sicer dobro podprto s kapitalom, pri investiciji Japan Airlines ne gre toliko za finančni vidik, temveč bolj za simbolni pomen. Poteza po njihovih ocenah namreč dokazuje, da letalska industrija resno pogleduje proti nadzvočni tehnologiji na potniškem področju.

Z razvojem nadzvočnih letal se po navedbah medijev sicer ukvarja še nekaj zagonskih podjetij, ki jih med drugim podpirata proizvajalec letal Airbus in družba za komercialne vesoljske polete Virgin Galactic.

Potniki so lahko z nadzvočnimi letali nazadnje leteli leta 2003, ko je po skoraj treh desetletjih nehal leteti concorde. Letala, ki sta jih imeli v lasti družbi British Airways in Air France, so opustili zaradi zmanjšanega interesa potnikov in visokih stroškov obratovanja. H koncu concordov je precej pripomogel tudi padec tega letala družbe Air France leta 2000, ko je umrlo 113 ljudi.

