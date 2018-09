Znova z vlakom iz Ljubljane do Trsta oziroma Vidma; in to dvakrat dnevno

Vozili bodo vlaki Furlanije - Julijske krajine

9. september 2018 ob 08:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po letu 2011 bo iz Ljubljane v Trst ali v nasprotni smeri znova mogoče priti po železniških tirih. Vlak bo iz Ljubljane proti Italiji vozil dvakrat na dan, vožnja pa bo predvidoma trajala dobri dve uri in pol.

Prvim potnikom se bosta danes pridružila tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc in odhajajoči infrastrukturni minister Peter Gašperšič.

Vzpostavitev železniške povezave je plod prizadevanj in skupnega interesa Slovenije, dežele Furlanije - Julijske krajine ter Slovenskih železnic in italijanskega državnega prevoznika Trenitalie.

Na Slovenskih železnicah so pojasnili, da bodo na progi vozile elektromotorne garniture, sicer v lasti dežele Furlanije - Julijske krajine. Vsak dan sta na voljo dve neposredni povezavi, ena do Trsta in druga še naprej, do tržaškega letališča ter do Vidma in obratno.

Vozni red je sicer organiziran tako, da bodo lahko potniki iz Trsta pot nadaljevali z regionalnimi vlaki, in sicer do letališča Ronki, Vidma, Pordenona, Trevisa in Trbiža v smeri Beljaka.

Na železniški postaji Trst jih bosta na simboličnem uradnem odprtju pozdravila predsednik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in odbornik za prevoze in infrastrukture dežele Furlanije - Julijske krajine Graziano Pizzimenti.

A. P. J.