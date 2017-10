Legendarne losangeleške palme umirajo - nadomestili jih bodo z drevjem

Konec ikonične mestne vedute?

1. oktober 2017 ob 10:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Palme obrobljajo dovoze po Beverly Hillsu, promenado v Santa Monici, pozdravijo vas na letališču LAX in predstavljajo prepoznavno mestno veduto Los Angelesa nasploh. Videli ste jih v filmih, na plakatih, v glasbenih spotih, palme so sinonimne z mestom angelov.

A očitno ne več za dolgo. Losangeleške palme namreč odmirajo zaradi posebnega južnoameriškega hrošča in plesni, nekatere tudi zaradi starosti. In večine ne nameravajo zamenjati.

"To bo spremenilo celotno estetiko mesta, ker so palme tako prepoznavne. One so videz in vzdušje Los Angelesa," je povedala Carol Bornstein, direktorica botaničnega vrta v losangeleškem Naravoslovnem muzeju.

Po popisu leta 1990 je vzdolž losangeleških ulic raslo okoli 75.000 palm, danes jih je manj, v naslednjih desetletjih pa bo številka drastično padla, poroča Los Angeles Times. Nihče ne ve, koliko jih bo odmrlo ali kako hitro.

A še slabša novica je, da mestne oblasti ne nameravajo posaditi novih, ampak jih bodo zamenjali z drevesi, ki dajejo več sence in porabijo manj vode, kar je v mestu, ki se rado razgreje, ključnega pomena. Do sredine stoletja naj bi bil Los Angeles v povprečju tri stopnje bolj vroč in imel kar trikrat več ekstremno vročih dni, prav vročina pa je tudi tista, ki je blagodejna za žuželke, ki uničujejo rastje.

Pobude za rešitev palm

"Palme so dekorativne in ikonične, a Los Angeles se spopada z vse več vročinskimi valovi, zato je pomembno, da posadimo drevesa, ki zagotavljajo ustrezno senco za zaščito ljudi in hlajenje mesta," je povedala Elizabeth Skrzat, programska direktorica urada City Plants, ki se ukvarja s sajenjem dreves po mestu.

Skrzatova sicer meni, da ni veliko verjetnosti, da bodo palme popolnoma izginile, saj bodo gradbeni investitorji in prebivalci verjetno še vedno sadili palme, da pa je dejstvo, da spremembe bodo. In mnogim spremembe niso po godu. "Morali bi jih rešiti - odkriti, katera plesen jih načenja in jih ozdraviti, mesto pa pustiti tako, kot je. Palme so del tega mesta. Los Angeles delajo tako lep," je dejala za Guardian ugandska turistka Becky Saava.

Podobno meni tudi Marcel Hidouche, organizator avtobusnih izletov, ki meni, da bo Los Angeles še obžaloval, če bo pustil palme propasti. "Sproščujoče so. Počutim se, kot da bi bil na dopustu, kot da sem na otoku, ne pa v velemestu. Sem prihajamo po sonce, ne pa po senco," pravi.

Palme neprimerne za losangeleško podnebje

Samo ena vrsta palm, nitasta vašingtonija (Washingtonia filifera), je kalifornijska, vse ostale vrste so uvožene, bodisi iz Mehike, bodisi s Kanarskih otokov. Prvi, ki so začeli v Los Angelesu dekorativno zasajati palme, naj bi bili frančiškanski misijonarji v 18. stoletju, trend pa se je zares razmahnil v 20. stoletju, ko so palme začele krasiti prostrane mestne bulvarje, parke in vrtove.

"Za mesto sredozemskega tipa, še zlasti takega, ki je tako dramatično zrasel, to ni bila najboljša izbira rastja," meni Bornsteinova.

David Fink iz Climate Resolva, neprofitne organizacije, ki se ukvarja s podnebnimi rešitvami za južno Kalifornijo, pravi, da losangeleška ljubezen do palm ni nujno napaka, da pa je čas, da gre mesto naprej. "Ikonična povezava palm z Los Angelesom je pozitivna, a zdaj smo v obdobju, ko bolj razumemo, kaj potrebujemo. Smiselno je, da palme zamenjamo z drevesi, ki dajejo več sence in pomagajo hladiti beton," je povedal.

K. S.