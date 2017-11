Poudarki Mopar ponuja V8 HEMI, pripravljen za vgradnjo

Ameriški V8, ki vam ga dostavijo na dom

Hellcrate V8

2. november 2017 ob 07:09

Las Vegas - MMC RTV SLO,

Mopar, podjetje giganta Fiat-Chrysler Automobiles na letošnjem sejmu predelav SEMA v Las Vegasu predstavlja 6,2-litrski V8 stroj, ki ga po želji dostavijo na dom. Potrebujete le dovolj prostora pod sprednjim pokrovom.

Z razvojem spletne trgovine smo se navadili naročati in prejemati na dom najrazličnejše predmete, verjamemo pa, da vam na dom še niso dostavili avtomobilskega motorja. Za to so zdaj poskrbeli pri Moparju, kjer ponujajo komplet Hellcrate, ki vključuje kompresorsko polnjeni bencinski motor V8 HEMI. Tega lahko namreč dostavijo tudi na dom v lični leseni škatli. Gre za 6,2-litrski stroj Hellcat, ki ga sicer vgrajujejo v najzmogljivejše Dodgeve modele.

Vsem kupcem, ki imajo avtomobil z dovolj velikim prostorom pod sprednjim pokrovom, tako zagotovijo stroj s 527 kilovati (717 KM) in 881 Nm navora.

Za stare mišičnjake

A prostor pod sprednjim pokrovom ni edina omejitev. Komplet je namreč namenjen ameriškim modelom, ki so bili izdelani pred letom 1976 in je zasnovan za tiste, ki imajo morda doma športen starodobnik in si lahko tako privoščijo sodoben stroj, v tem primeru V8 HEMI, za katerega Mopar ponuja tudi triletno garancijo.

Na salonu SEMA se stroj predstavlja v modelu plymouth superbird iz leta 1970. Motor je čez lužo na voljo za 19.530 dolarjev (16.780 evrov), za komplet, ki poleg mehanskih delov vključuje tudi vso upravljalno elektroniko, tipala in druge elemente za vgradnjo, pa je treba odšteti dodatnih 2.195 zelencev (1.886 evrov). Stroj z več kot 700 'konji' je zasnovan za vgradnjo v kombinaciji z ročnim menjalnikom.

Martin Macarol