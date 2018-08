Avstrijci s hiperšportnikom proti Koenigseggu in Bugattiju

Milan red

2. avgust 2018 ob 08:00

Leobersdorf - MMC RTV SLO

Malo avstrijsko podjetje, imenovano Milan Automotive, se želi meriti z velikimi igralci iz razreda hiperšportnikov, kot sta Koenigsegg in Bugatti.

Naši severni sosedje želijo skočiti v zelje velikim uveljavljenim proizvajalcem hiperšportnih avtomobilov z eksotičnim modelom, imenovanim red. Tega poganja s štirimi turbinami podkrepljeni 6,2-litrski bencinski motor V8, ki razvije 974 kilovatov (1.325 KM) moči in neverjetnih 1.400 Nm največjega navora ter jih prenaša na zadnji kolesi prek dvosklopčnega sedemstopenjskega menjalnika.

2,47 sekunde do 100 km/h

Avtomobil podobno kot bugatti chiron do stotice potrebuje 2,47 sekunde. Pospešek od 0 do 200 kilometrov na uro traja 5,46 sekunde do tristotice pa 9,98 sekunde. Končna hitrost presega 400 kilometrov na uro, Avstrijci pa ob tem zagotavljajo, da red zmore stranske pospeške 2,6 G.

Zverina meri 4.74 metra v dolžino, 2,16 metra v širino ter seže malce manj kot 1,2 metra v višino. Njena medosna razdalja znaša 2,75 metra, skupna masa pa zahvaljujoč gradnji iz ogljikovih vlaken le 1.300 kilogramov. Varno zaustavljanje ji zagotavljajo Brembovi zavorni koluti iz keramike in ogljikovih vlaken s šestbatnimi čeljustmi spredaj in štiribatnimi zadaj.

Za vsakdanjo uporabnost, denimo za vožnjo čez hitrostne ovire, skrbi povečana oddaljenost od tal, ki karoserijo z običajnih 90 milimetrov pomakne na 135 milimetrov od tal.

Izdelali bodo le 99 primerkov, pri čemer naj bi jih bilo 18, kljub ceni, ki znaša okoli dva milijona evrov, že prodanih.

Martin Macarol