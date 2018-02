Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V današnji Avtomobilnosti bomo govorili o ekstremnih razmerah, ki so potrebne za testiranje pnevmatik. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 105: Testiranje v ekstremnih razmerah

Peta spomladanska Avtomobilnost

15. februar 2018 ob 06:59,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 08:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Današnja Avtomobilnost bo vozila po suhem snegu Good Yearovega testnega centra v deželi, kjer je pozimi svetlo le nekaj ur. Pripravili smo ledeno progo v Planici, testirali smo hipsterskega kaja in dva zelo neobičajna petvratna kupeja.

Tokrat bomo šli v deželo, kjer pozimi sonce vzhaja ob deseti uri dopoldne in zahaja ob petnajsti popoldne. Pokažemo vam, kakšne so razmere in kako se izvajajo ekstremna testiranja avtomobilov in pnevmatik.

Predstavimo vam, kako se obnese kupejevsko oblikovana opel insignija z zmogljivim 1,5-litrskim turbobencinskim motorjem, nato pa preizkusimo novi Toyotin prius z vtičnico.

V novicah se dotaknemo novega mercedes sprinterja in pokažemo, kaj bodo v Ženevo med drugim pripeljali Kia, Mazda in Škoda.

Potem vam pokažemo test novega Fordovega vstopnega modela ka+, in na koncu pa še, kako so mojstri ustvarili naš snežni poligon v Planici.

Ne zamudite današnje oddaje ob 21:00 na drugem programu TV SLO.

Martin Macarol