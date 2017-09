Bosch za revolucijo mobilnosti

Nove tehnologije

26. september 2017 ob 08:46,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 08:48

Frankfurt - MMC RTV SLO

Bosch je v Frankfurtu pokazal svoje načrte za prihodnost avtomobilizma. Le-ti vključujejo avtomatizacijo, elektrifikacijo in povezljivost.

Nemški gigant, ki s svojimi proizvodi in storitvami oskrbuje praktično celotno avtomobilsko industrijo in širše, bo imel v pihodnje na tehnološkem področju še pomembnejšo vlogo. Program Bosch Mobility Solutions temelji na avtomatizaciji, elektrifikaciji in povezljivosti, ki predstavljajo prihodnost mobilnosti. Na avtomobilskem salonu v Frankfurtu je predstavil nekaj svojih inovacij na področju asistenčnih sistemov, elektromobilnosti ter posodobitev avtomobilov na daljavo.

Avtonomna vožnja

Za zdaj je tudi najbolj napreden sistem za pomoč vozniku le podpora vozniku, ki ne omogoča prave avtonomne vožnje. Toda podjetja, kot je Bosch, delajo prav v smeri popolne samostojnosti odločanja elektronike. V ta namen bo nemški gigant v sodelovanju z Daimlerjem na začetku prihodnjega desetletja uvedel flote avtomatiziranih vozil za deljeno uporabo. Projekt bo sprva potekal v urbanih okoljih in bo namenjen testiranju tehnologije, ki omogoča izboljšanje prometnih tokov ter posledično izboljšanje varnosti. Nekateri sistemi so že pripravljeni za preizkušanje. Od začetka prihodnjega leta bodo avtomobili v Mercedesovem muzeju v Stuttgatu sami iskali prosto mesto in ga zasedli popolnoma samostojno, brez voznika. Vse to je mogoče ne le zahvaljujoč sistemom, ki so vgrajeni v avtomobilih, temveč tudi v infrastrukturi (v tem primeru “pametno parkirišče”), kar omogoča medsebojno komunikacijo in s tem varno delovanje.

Kot pri pametnih telefonih

Danes že veliko avtomobilov (okoli 1,5 milijona vozil) premore povezavo za pomoč v primeru nesreč ali okvar. Kmalu se bo zahvaljujoč Boschevim storitvam “Over The Air” to razširilo na samodejno, digitalno določanje obiskov servisov. Gre za programsko opremo, ki posodablja podatke o avtomobilu na varen in zanesljiv način, pri čemer za to uporablja enake protokole kot pri pametnih telefonih. V prihodnje bo ta platforma ponujala tudi številne druge storitve, denimo iskanje parkirnih mest in upravljanje nastavitev avtomobila.

Martin Macarol