Današnji avtomobili so samoumevni in dolgočasni

Chris Bangle o novih avtomobilih

17. september 2017 ob 08:43

Frankfurt - MMC RTV SLO

Chris Bangle, nekdanji šef oblikovanja pri BMW-ju se je na avtomobilskem salonu v Frankfurtu razgovoril o obliki današnjih avtomobilov.

V intervjuju za Autonews je 60-letni Američan, najbolj znan po svojem delu v BMW, povedal, da oblikovanje novih avtomobilov ni dovolj drzno. Na salonu je za nekdanjega tekmeca ocenil, da predstavlja veliko zanimivih novih tehnologij. Toda kot oblikovalec je vajen sprememb ter svežih in unikatnih stvari. Dodal je, da ne želi kritizirati, a obenem povedal, da nikjer ne vidi svežih idej. Pristavil je še, da imajo res dobre oblikovalce, a vse to je nekje že videl.

Čeprav se njegove kritične opazke morda ne nanašajo na točno določeno znamko, je dal jasno vedeti, kaj na splošno meni o tej panogi.

Nič resnično novega

Proizvajalci znajo zelo dobro zloščiti, kar že poznamo, in nas prepričati, da je novo. Mladi oblikovalci ne poznajo zgodovine in ne razumejo, od kod izhaja preteklo delo. Od njih zahtevajo le malo več kot zgolj rahlo predrugačenje tistega, kar je bilo pravkar narejeno. Zanimivo bi bilo vedeti, na katerega BMW-jevega tekmeca je meril. To bi lahko bili Mercedes, Audi, Volvo ali celo Jaguar. Vsekakor pa meni, da se je celotna avtomobilska industrija ujela v rutino.

Sam sodeluje pri v projektu nekega zagonskega podjetja v tej panogi, pri čemer je za zdaj o svojem trenutnem delu še zelo skrivnosten.

Trenutno ne more še govoriti o tem. Razkril je le, da gre obstoječe podjetje, a ne za avtomobilskega proizvajalca. Dobro se spoznajo na strojno opremo in električna vozila, toda niso še stopili v avtomobilski svet. Pred nekaj leti so prišli k njemu in povedali, da želijo ustvariti majhen avtomobil. Odgovoril jim je, da lahko gredo naprej po ulici, kjer bodo našli Pininfarino, kjer jim bodo z veseljem na uslugo. Toda želeli so prav njega.

Na vprašanje, kdaj bomo lahko videli, kaj dela, je odgovoril, da se bo to zgodilo kmalu.

Martin Macarol