Dehidracija za volanom je enako nevarna kot opitost

Navarnost dehidracije

4. oktober 2017 ob 09:04

Strokovnjaki so ugotovili, da je dehidracija za volanom enako nevarna kot opitost. Zato so si pri Nissanu zamislili avtomobil, ki pove, kdaj smo žejni.

Raziskovalci Evropskega inštituta za hidracijo (EHI) so ugotovili, da so vozniki, ki so zaužili zelo malo vode (25 ml na uro), naredili dvakrat več napak kot tisti, ki so bili primerno hidrirani.

Kot akohol v krvi

Število napak je bilo enako kot pri voznikih, ki imajo v krvi 0,8 promila alkohola, kar med drugim predstavlja mejo dovoljenega za vožnjo v Združenem kraljestvu oziroma nekaj več kot pri nas, kjer znaša še dovoljena količina akohola 0,5 promila oziroma 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka.

Nissan je v sodelovanju z nizozemskim oblikovalskim podjetjem Droog v model juke vgradil prevleko, imenovano Soak, ki zaznava znojenje. Prevleka, ki so jo namestili na volanski obroč in sprednja sedeža, spremeni barvo, ko zazna znojenje. Če je voznik dehidriran, postane rumena, če je pravilno hidriran, pa modra.

Številni znaki

Ekipa raziskovalcev je ugotovila, da zaradi dehidracije vozniki (pre)pozno zavirajo, vijugajo znotraj voznega pasu in celo nenamerno prečkajo črte svojega voznega pasu. Približno dve tretjini voznikov ne zna prepoznati znakov dehidracije, ki se kažejo z utrujenostjo, omotičnostjo, glavobolom, suhimi usti in z upočasnjenimi reakcijami.

Dr. Harj Chaggar, medicinski svetovalec pri Nissanu Motorsport, je povedal, da medtem ko znajo športniki dobro skrbeti za hidracijo, se ljudje zunaj športnih krogov žal ne zavedajo vpliva dehidracije na fiziološke sposobnosti. V avtomobile vgrajena tehnologija, ki zaznava znojenje, je inovativen način poudarjanja te težave z neposrednim opozarjanjem voznika. Ob tem iz Nissana sporočajo, da inovacije, ki so jo uporabili v raziskovalne namene, za zdaj ne nameravajo vpeljati v serijsko proizvodnjo.

