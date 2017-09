Poudarki Arnold Schwarzenegger z električnim hummerjem

Zverina razvije 360 kW in ima doseg 300 km

Električni hummer za Schwarzeneggerja

Kreisel hummer H1

24. september 2017 ob 12:45

Rainbach im Mühlkreis

Avstrijski Kreisel je izdelal prototip električnega hummerja H1 in ga predstavil s pomočjo Arnolda Schwarzeneggerja.

Za promocijo ob predstavitvi električne različice hummerja H1, ki ga je izdelalo avstrijsko podjetje Kreisel, bi verjetno težko izbrali primernejšo osebo od igralca, politika in znanega zbiralca hummerjev, Arnolda Schwarzeneggerja.

Sodelovanje igralca in nekdanjega guvernerja Kalifornije v projektu, ki je zelo v skladu s kalifornijskim čutom za varovanje okolja in politično korektnost, je najverjetneje povezano tudi z njegovimi avstrijskimi koreninami. Potem ko je januarja sodeloval pri predstavitvi električnega Mercedesa razreda G, je Scwarzenegger namreč zdaj prisostvoval predstavitvi električnega hummerja H1, ki so jo pripravili v pravkar odprtem Kreiseljevem centru za raziskave in razvoj v kraju Rainbach im Mühlkreis na severu Avstrije.

Legendarni Terminator bo tako lahko še naprej vozil ogromnega hummerja, ki tehta 3,3 tone, ne da bi se pri tem zdel kot nesramni onesnaževalec okolja.

Le prototip

Trenutno gre za prototip z zanimivimi tehničnimi lastnostmi, med katerimi velja omeniti baterijo z zmogljivostjo 100 kWh, ki poganja dva elektromotorja (enega na vsaki osi) in zagotavlja skoraj 300 kilometrov dosega. Skupna moč znaša 360 kilovatov (490 KM), končna hitrost pa 120 kilometrov na uro.

Za zdaj ne načrtujejo serijske proizvodnje, nedvomno pa bodo pripravljeni izdelati kakšen primerek za vse, ki bodo pripravljeni globoko seči v denarnico.

Martin Macarol