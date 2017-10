Električnih avtomobilov trenutno ni mogoče proizvajati z dobičkom

Sergio Marchionne o električnih avtomobilih

13. oktober 2017 ob 15:18

Veliki šef skupine Fiat Chrysler Sergio Marchionne trdi, da električnih avtomobilov trenutno ni mogoče proizvajati z dobičkom.

The Street je poročal, da je Sergio Marchionne v pogovoru z novinarji povedal, kako težko je ustvarjati dobiček s proizvajanjem električnih avtomobilov, in kot primer navedel Teslo. Dejal je, da ne glede na to, koliko ceni Elona Muska, ki je tudi njegov dobri prijatelj, in kako odlično se je izkazal pri trženju Tesle, ni prepričan o smotrnosti ekonomskega modela, ki ga je ustvaril.

Marchionne meni, da bi se morali proizvajalci zaradi velikih stroškov, ki jih trenutno predstavlja proizvodnja električnih avtomobilov, osredotočiti na hibride in počakati na padec cen popolnoma električnih vozil. Sprašuje se, kako je mogoče zmanjšati razlike v tehnologijah, kar bi omogočilo znižanje cen komponent ter postavljanje primerne končne cene. Morda bi bilo treba ubrati neko srednjo pot s kombinacijo notranjega zgorevanja in elektrifikacije, ki bi omogočala vsaj minimalne donose za ohranitev kontinuitete.

Izgube z vsakim avtomobilom

Nekaj dni prej je Marchionne med govorom na univerzi v Roveretu v Italiji razkril, da FCA z vsakim prodanim fiatom 500e izgubi 20 tisoč ameriških dolarjev (pribl. 17 tisoč evrov). Za primerjavo, General Motors je lani objavil, da izguba ob prodaji vsakega primerka chevroleta bolta znaša devet tisoč zelencev. Zdaj je svojo izjavo popravil, češ da so te številke temeljile na podlagi cen komponent iz let 2010–2011 in ne 2017.

Dodal je, da italijansko-ameriška skupina gotovo ne bo preklopila na elektriko v naslednjem desetletju. To se ne bo zgodilo. Proizvajanje električnih avtomobilov ni poceni in Fiat Chrysler Automobiles je moral to ugotoviti na boleč način.

Martin Macarol