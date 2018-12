Evropska unija neenotna glede zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida

Bruselj

12. december 2018 ob 09:00

Evropska unija ostaja razdeljena glede zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida pri osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih.

Nekatere države evropske unije se strinjajo s 30-odstotnim zmanjšanjem izpustov ogljikovega dioksida do leta 2030, medtem ko nekatere druge, denimo Nizozemska in Francija menijo, da bi morali določiti cilj 35-odstotnega znižanja.

Žal državam ni uspelo doseči soglasja niti po šesturni razpravi. Prvotni načrt, ki je vključeval 30-odstotno znižanje izpustov do leta 2030 v primerjavi s cilji za leto 2021 je podprla celo Nemčija. Toda nekatere druge države Evropske unije so dvignile to mejo na 35 odstotkov. Nato je Evropski parlament glasoval za 40-odstotno zmanjšanje, ki je pričakovano naletel na odpor avtomobilske industrije.

Večina želi nad 35 odstotkov

Določanje ciljev do leta 2030 zdaj predstavlja težavo, saj osem držav (med njimi sta Nizozemska in Švedska) želijo 40-odstotno zmanjšanje. Poleg tega naj bi se večina držav strinjala z zmanjšanjem nad 35 odstotkov, kar bi avtomobilske proizvajalce spravilo v neugoden položaj.

Nek evropski uradnik je izjavil, da Avstrija, ki trenutno predseduje Evropski uniji ter se pogaja za številne druge države, čaka na privolitev Nemčije

Nova razprava o zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida je najpomembnejša bo pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah, pri čemer glavni cilj Evropske unije ostaja zmanjševanje vpliva globalnega segrevanja.

