Japonski turbo malček

Suzuki swift sport

19. september 2017 ob 07:17

Frankfurt - MMC RTV SLO,

Suzuki je v Frankfurtu pokazal športno različico swifta. Le-ta pod sprednjim pokrovom skriva 1,4-litrski prisilno polnjeni stroj, ki obljublja zanimive zmogljivosti.

Zato, da je avtomobil lahko športen, ne potrebuje nujno ogromne konjenice. To so že večkrat dokazali japonski proizvajalci s kompaktnimi in lahkimi modeli.

Ključno je ramerje

To pot so ubrali tudi pri Suzukiju za športno različico šeste generacije swifta. Malčka, ki so ga premierno predstavili na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, poganja 1,4-litrski bencinski motor Boosterjet (poznan iz vitare). Ta s pomočjo turbo puhala razvije 103 kilovate (140 KM) in 230 Nm navora pri 2.500 vrtljajih na minuto. Podatki o zmogljivosti motorja niso ravno impresivni, toda avtomobil tehta le 970 kilogramov, kar prinaša zelo ugodno razmerje med močjo in maso oziroma pomeni, da ima vsaka “konjska moč” opravka z manj kot sedmimi kilogrami mase. Nespremenjena ostaja zasnova s pogonom na sprednji kolesi ter ročnim šeststopenjskim menjalnikom s športno kratkimi hodi prestavne ročice.

Malček, ki meri 3,89 metra v dolžino, obljublja zabavo tudi z zunanjim videzom. Športnost poudarja bolj agresiven sprednji del z novim odbijačem z večjimi odprtinami za dovod hladnega zraka motorju ter z novo masko v obliki satovja. Popoprano podobo zaokrožujejo posebna, 17-palčna platišča iz lahke litine, dve veliki izpušni cevi v usmerjevalniku zraka na zadnjem odbijaču ter majhen strešni spojler.

Športni duh se, seveda, kaže tudi v notranjosti. Tu najdemo v usnje odet volanski obroč s prisekanim spodnjim delom, rdeče okrasne detajle, novo grafiko merilnikov ter športna sedeža z integriranima vzglavnikoma in poudarjenim bočnim oprijemom.

Martin Macarol